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Ciencia
06 de noviembre de 2026 - 15:00

Trump inaugura hoy en Florida la exposición aeroespacial 'Max Power' en la NASA

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, inaugurará este viernes la exposición aeroespacial 'Max Power' en las instalaciones de la NASA en Florida, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Por EFE
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Trump tiene programada una intervención pública, una de las primeras desde el varapalo electoral que los republicanos sufrieron en las elecciones de medio mandato del martes, a las 18:00 hora local (23:00 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral.

Este complejo es la principal base de lanzamiento de vehículos espaciales tripulados de la NASA, y hasta el domingo acogerá exhibiciones aéreas, acrobacias de paracaidismo, demostraciones tecnológicas, equipos para vuelos espaciales y aeronaves militares.

Además, permitirá a los visitantes el acceso a lugares del puerto espacial que habitualmente no están al alcance del público.

Uno de los puntos álgidos del evento, que se celebra por primera vez, será la UP Summit, donde se expondrán desde vehículos voladores hasta drones avanzados y tecnología de exploración espacial.

También, reunirá a inversores privados y líderes empresariales del sector aeropespacial, en un momento clave en el pulso comercial entre SpaceX, Blue Origin y la aviación autónoma.

Estados Unidos conmemora este año el 250 aniversario de su independencia del imperio británico con una serie de celebraciones especiales en todo el país, que incluyeron un fuerte despliegue de fuegos artificiales el pasado 4 de julio.

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