UE llega a un acuerdo con India para colaborar en programa de investigación e innovación

"Este acuerdo abre nuevas oportunidades para nuestras empresas. Horizonte Europa ayudará a nuestros investigadores e innovadores a colaborar en el futuro", manifestó en un comunicado la comisaria europea de Start-ups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

La comisaria añadió que el objetivo es que "Europa e India sean socios en el desarrollo de las tecnologías que darán forma a nuestro futuro".

Según el comunicado europeo, este acuerdo supone un "importante avance" para las relaciones entre ambos socios, que fortalecerá la cooperación científica y creará nuevas oportunidades en investigación en ambos lados.

Cuando se firme finalmente el acuerdo, India podrá acceder a través de sus investigadores y organizaciones a financiación del programa Horizonte Europa, así como "liderar proyectos de colaboración" pertenecientes al marco de "retos globales y competitividad industrial europea".

Este marco de investigación financia proyectos "multinacionales y colaborativos" sobre problemas sociales y tecnológicos, que incluyen temas como salud, tecnología digital, industria, espacio, clima, energía y bioeconomía, explicó el Ejecutivo comunitario.

Las organizaciones de los países asociados al programa europeo pueden participar en igualdad de condiciones en las partes del programa cubiertas por el acuerdo, a su vez que también contribuyen económicamente al programa.

Actualmente, 23 países no pertenecientes a la UE están asociados a Horizonte Europa: Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Egipto, las Islas Feroe, Georgia, Islandia, Israel, Japón, Corea, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Turquía, Túnez, Ucrania y el Reino Unido.

Se prevé que la asociación UE-India se haga efectiva en enero de 2027.