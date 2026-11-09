ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Ciencia
09 de noviembre de 2026 - 15:40

Nvidia cae 5% a media sesión en Wall Street por nuevos detalles de investigación sobre CEO

Imagen sin descripción

Nueva York, 9 nov (EFE).- La tecnológica Nvidia caía este lunes un 5 % a media sesión de Wall Street ante nuevos detalles de la investigación abierta sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A las 12:54 hora local de Nueva York (17:54 GMT), los títulos de la compañía, la segunda empresa más valiosa del mundo, cotizaban a 177,32 dólares, 9,32 dólares menos que al cierre de la jornada previa.

Huang admitió durante el fin de semana que tuvo un amorío con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa Megaspeed que, según reportes de inteligencia de Estados Unidos, era en realidad una espía del Gobierno de China.

La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican" que Huang "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

La investigación estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según informó este lunes The New York Times, el Departamento de Comercio estaba investigando a Megaspeed por supuestamente facilitar a China el acceso a chips avanzados de IA de Nvidia.

La propia empresa solicitó información sobre esta investigación al Departamento de Comercio. En el mensaje, Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia, afirmaba que Jeff Kessler, alto funcionario del Departamento de Comercio, había autorizado a la tecnológica a contactar con esta agencia en relación con el caso.

Funcionarios del gobierno dijeron al medio que algunos trabajadores de Comercio consideraron que la intervención de Kessler podía viciar el caso y por ello transfirieron la investigación al Departamento de Justicia.

Según el informe de inteligencia de EE.UU., Alice Huang estaba reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

Huang, por su parte, admitió la relación en un mensaje interno para sus empleados enviado ayer domingo: "Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", indicó, según Axios.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
¿Detonarán la bóveda o llevarán a Santi Peña para abrirla? Las opciones de la Fiscalía
Ver más
02
Policiales
Video: buscan abrir bóveda de la mansión de Santi Peña en San Bernardino
Ver más
03
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
04
Economía
¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más

Te puede interesar