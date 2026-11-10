Anthropic sitúa su oferta pública inicial en un precio de entre 70 y 78 dólares por acción

Según un documento presentado por Anthropic ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), la compañía, que ha pedido cotizar en el índice tecnológico Nasdaq bajo las siglas ANT, venderá 825 millones de acciones ordinarias.

La prensa especializada señala que, al precio medio, Anthropic podría ganar 61.000 millones de dólares con su salida a bolsa, con lo que la valoración total de la compañía podría alcanzar unos 1,3 billones de dólares sobre una base completamente diluida.

Anthropic anunció además que Google, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC comprarán a la empresa, de forma individual, 26.000 millones de dólares de sus acciones ordinarias de clase N por el mismo precio que el de la OPI.

Según CNBC, que cita a fuentes cercanas a la empresa, Anthropic tiene previsto comenzar a cotizar el 19 de noviembre, y además espera destinar alrededor del 20 % de las acciones a los inversores minoristas.

La solicitud de Anthropic ante la SEC tiene lugar apenas una semana después de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de EE.UU.

Los demócratas han adoptado una postura crítica con los centros de datos y apuestan por una mayor regulación de la IA, en contraposición a la visión desreguladora que defiende el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el documento presentado ante la SEC, Anthropic divulgó que obtuvo en el último semestre, finalizado el 30 de septiembre, 33.240 millones de dólares en ingresos, un aumento de aproximadamente el 1.200 % en términos interanuales.

"Nuestro objetivo es ayudar a la humanidad a trazar un rumbo seguro a través de esta evolución tecnológica, abrir nuevas fronteras al descubrimiento y dar pasos en una era de milagros. Todos los que tengan acciones de nuestra empresa formarán parte de ese esfuerzo", expresó la compañía.