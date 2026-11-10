Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo

El operativo, denominado Dragon Ball, fue ejecutado este martes en varios municipios del estado de Paraná, fronterizo con Alto Paraná. La investigación permitió identificar una estructura criminal de contrabando que operaba en Paraguay y en diversas ciudades brasileñas.

Los procedimientos y las detenciones permitieron incautar mercaderías y vehículos vinculados al grupo por un valor superior a 8,6 millones de reales. Al cambio local, el valor de los bienes incautados supera los G. 9.780 millones.

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En el marco del operativo fueron ejecutadas 42 órdenes de allanamiento y registro en Foz de Iguazú, Santa Terezinha de Itaipú, Céu Azul, Cascavel y Curitiba, todas ciudades del estado de Paraná, además de localidades de otros estados, como São Paulo y Goiânia.

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La investigación identificó a un grupo organizado que ingresaba clandestinamente desde Paraguay cigarrillos electrónicos, celulares y accesorios para comercializarlos en Brasil. Sus integrantes tenían funciones específicas que abarcaban desde la negociación de los productos en Ciudad del Este hasta su ingreso al territorio brasileño, transporte, almacenamiento y distribución.

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Para trasladar las mercaderías hasta los compradores, la organización utilizaba vehículos de apoyo para monitorear los recorridos y propiedades que funcionaban como depósitos temporales.

Los productos eran almacenados en Foz de Iguazú, Medianeira y Cascavel, en el estado de Paraná, así como en São Paulo. Posteriormente, eran distribuidos principalmente a comerciantes de São Paulo y Goiânia.

Once cargamentos incautados

Durante la investigación, la Policía Federal incautó 11 cargamentos vinculados al esquema. La Receita Federal valuó las mercaderías en 6.927.154 reales (G. 7.838 millones) y estimó en 2.189.208 reales (G. 2.477 millones) los impuestos federales que se dejaron de recaudar.

Los procedimientos también derivaron en la detención de 14 personas y la incautación de 18 vehículos utilizados en la logística de la organización.

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La suma del valor de las mercaderías y los vehículos incautados representa un perjuicio estimado superior a 8,6 millones de reales, que equivalen aproximadamente a G. 9.787 millones para la organización criminal.

El nombre del operativo hace referencia al anime Dragon Ball. Durante las investigaciones fueron identificados integrantes que utilizaban alias de personajes de la serie, como Goku, Gohan, Maestro Roshi y Majin Boo.