Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?

El encargado explicó que en esta primera etapa lo que se busca es devolver depósitos. En esa categoría entran depósito de ahorro, depósito de ahorro programado, depósito a plazo. En una siguiente etapa se prevé proceder a los pagos de certificados de depósito de ahorro (CDA), “pero no hoy”, explicó Maciel.

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En cuanto a las tarjetas de crédito, detalló que hay varios mecanismos de solución que la ley 2334 prevé y -a su criterio- lo mejor es pasar las carteras de estos productos a otra entidad mediante la transferencia de activos y pasivos. “Es la mejor solución porque de esa manera los clientes de Ueno no estarían perdiendo nada, ya que se transfiere la cartera de préstamos conjuntamente con los depósitos a una entidad solvente del sistema que esté interesada en comprar esos activos y pasivos”, subrayó.

Advirtió también que muchos de los activos podrían no ser de buena calidad, entonces el Fondo de Garantía puede proveer un aporte complementario para calzar esos activos y pasivos. “De esa manera nadie perdería. Pero si no se puede lograr eso, entonces seguiríamos con el pago de la garantía a los depositantes”, reguardó Maciel.

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El presidente argumentó que en anteriores resoluciones de entidades financieras se siguió el mismo camino con resultados satisfactorios para los acreedores. “Desde que está la ley 2334, que es la que rige el fondo de garantía, ya se hicieron cuatro resoluciones de entidades y todas fueron muy exitosas utilizando este mecanismo. Esperemos también que se pueda usar ahora. Eso es el camino ideal”, recalcó.

El funcionario del BCP comentó que hasta ahora pudieron dar respuesta a 1.738.000 depositantes, lo que equivale a 2.125.594 millones de guaraníes o un aproximado de 350 millones de dólares. También dijo que se registraron demoras y retrasos porque el propio sistema no está preparado para recibir a tanta gente al mismo tiempo. “Las primeras devoluciones se hicieron por etapas porque es una cantidad tan grande que tampoco hay capacidad técnica como para poder desembolsar todo”, reconoció.

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En esa línea, explicó que son los propios bancos los que solicitan que la migración sea en grupos para no saturar sus propios sistemas. “Estamos pasándoles (a los bancos) en lotes de 20.000 o 15.000 cuentas cada uno; hay algunas entidades que ni siquiera pueden procesar eso porque su total de clientes es de 15.000 y nosotros le pasamos 10.000 ahora”, puntualizó.

Es debido a este escenario que se decidió hacer el pago por etapas: “La primera etapa fue el jueves 5 de noviembre y ahí se atendieron 727.000 cuentas. La segunda etapa fue el viernes y se atendieron 475.000 personas. La tercera etapa se desembolsó ayer por 540.000. Sumando todo eso son 2.125.594 millones de guaraníes, que son más o menos 350 millones de dólares. Hasta el viernes era 160 millones, pero este último grupo ya incluyó a los que tienen cuentas con más saldo, por eso sumó más”, destacó Maciel.

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CDA y fondos mutuos

Consultado acerca de los CDA, el presidente del Fondo de Garantías indicó que aún no llegan a esa etapa de desembolsos. “Todavía no se está pagando a aquellos que tienen CDA, porque eso implica una mayor verificación. Ya se desembolsó el 93% de todos los depósitos asegurados con la garantía del fondo de depósito. Estos corresponden a 1,700.000 millones de guaraníes de los 1.867.000 que tenemos previsto pagar”, resaltó.

Reiteró que en la primera etapa, se cubrirían aquellos casos que tenían depósito pero no deudas y recién en la última etapa se compensarían a quienes si tenían deudas. Afirmó que por ley, tienen plazo hasta mañana miércoles 11 de noviembre para pagar por lo menos el anticipo. “Desde el jueves vamos a ver todos esos otros casos o las diferencias entre ese monto mínimo que se paga ahora y lo que dice la garantía que son de 75 salarios mínimos”, indicó Maciel.

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Asimismo, recordó que los fondos mutuos no están cubiertos por el fondo de garantía de depósito. Esto debido a que los bancos y financieras aportan sobre los depósitos. “Pueden ser cuentas corrientes, depósitos a plazo, ahorro programado y CDA, pero los fondos mutuos no están dentro de ese régimen. Se debe consultar con la Superintendencia de Valores a ver cuál es el criterio que se da para esos tenedores de partes de los fondos mutuos”, advirtió.

Por otra parte, indicó que aquellos depósitos en dólares van a ser devueltos en guaraníes, pero al tipo de cambio de la fecha de resolución de la entidad. Es decir, del 2 de noviembre. “Todos van a ser devueltos”, prometió.

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Los que reciben FDG y no son clientes de Ueno

En redes sociales, se recolectaron varias denuncias de clientes damnificados que aún no han recibido el desembolso. “Eso se va verificando y chequeando. Puede ser porque la cuenta haya tenido un bloqueo, debido a que el registro que estaba en la base de datos de Ueno Bank para hacer las transferencias estaba mal, o simplemente porque continúa el proceso. Al ser más de 1.700.000 cuentas, no es tan automático y los bancos van de a poco haciendo estas transferencias”, explicó.

En ese sentido, solicitó a quienes estén preocupados por su dinero, estar atentos a las indicaciones que se dan desde las redes sociales del Banco Central y consultar su página web, donde están disponibles varias direcciones de correo electrónico para hacer consultas para hacer consultas personalizadas. “Hay un equipo de 10 personas aproximadamente que están atendiendo todas esas preguntas frecuentes y se va a tratar de dar respuesta lo más rápido posible”, indicó.

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Por otro lado, también existen reclamos de personas que no son clientes de Ueno y que están recibiendo depósitos FDG. Sobre este punto, Maciel aclaró que puede deberse a cuentas que quedaron abiertas antes de la fusión de Ueno con otras entidades financieras.

“Ueno había absorbido antes a Financiera El Comercio y luego a Visión Banco. Es posible que hayan tenido un remanente pequeño en esas entidades que al ser absorbidas por Ueno pasaron a ese banco, y ni se acordaban que tenían esos pequeños saldos, o simplemente los dejaron ahí porque eran muy pequeños. Todo eso se está devolviendo, por eso aparece esa suma”, prometió Maciel.

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Para casos donde se recibió de más o de menos, existen hay varias direcciones de correo habilitadas. El presidente explicó para casos específicos de esos desembolsos existe un apartado llamado habilitaciones de pagos SFGD y cómo revertir. “La prioridad ahora es hasta mañana hacer esos pagos de anticipo y después vamos a ir resolviendo todas las demás cuestiones”, finalizó.