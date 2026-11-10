Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón

Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 años de edad, ahora conocido como Negro, Zeus o Unicornio, el dueño del Grupo Vázquez y el banco Ueno Bank, entre otras empresas, está preso desde el martes 3 de noviembre pasado. El mismo tiene dos causas penales, una por supuesta estafa y otra por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

En la misma causa, están procesados otros siete exdirectivos del banco, Juan Manuel Gustale Cardoni, de 41 años; Julio Daniel Rey Fernández, de 47 años; Alejandro Gómez Abente, de 44 años; Diego Fernando Duarte Schussmuller, de 50 años; Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años; Diana Leticia Mongelós González, de 40 años, y Mariana Isabel Torres Rubiani, de 41 años.

También fueron imputados 19 directivos de otras empresas vinculadas al banco Ueno Bank.

Estos son José Augusto Sala Cardozo, de 42 años; Sergio Amado Pizurno Zsarán, de 55 años; Vanessa Esther Godoy Ayala, de 37 años; Óscar Luis Urdapilleta García, de 49 años; César Javier Mengual Mazacotte, de 34 años; Miguel Ángel Garay, de 55 años; César Manuel Astigarraga Lambaré, de 39 años; Luis Ernesto Angulo Rivera, de 48 años, y Guillermo Vázquez Muniagurria, de 31 años.

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La lista sigue con Diego Sebastián Gómez Arce, de 43 años; Luis Fernando Ríos Espínola, de 36 años; André Gayol Pires, de 39 años; Nicolás Sebastián Di Iorio Olivares, de 34 años; Rodrigo Ramón Franco Ortiz, de 37 años; Mauro Vargas Wildberger, de 39 años; Cecilia María Domínguez Elizeche, de 40 años; Martín Vargas Wildberger, de 34 años; Gloria Elizabeth Villasanti Farinha, de 65 años, y Raúl Fernando Sánchez Gómez, de 40 años.

Miguez Vazquez, aislado de otros exdirectores de Ueno Bank

Con relación a Miguel Vázquez, este se halla recluido desde el viernes 6 de noviembre en el Centro Nacional de Prevenidos, que es la denominación actual de la que era la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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Vázquez está alojado en el nuevo Pabellón F, uno de los sectores remodelados y recientemente inaugurados paradójicamente por el ahora también recluido expresidente de la República Santiago Peña Palacios, de 47 años, quien está preso en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Aunque la celda de Vázquez es para tres presos, él está solo en ese lugar. No tiene televisor. No tiene aire acondicionado. No tiene ventilador. De hecho, ni siquiera hay toma corriente en ese lugar, así como en las cárceles de máxima seguridad de Emboscada y Minga Guazú.

Aunque puede relacionarse con presos de su pabellón, tiene prohibico contactar con los otros cuatro directivos de Ueno Bank que están alojados en la misma prisión.

El dueño de Ueno Bank puede salir a su pabellón, en el que hay apenas 15 internos, pero no puede ir a los otros pabellones donde están encerrados sus compañeros de causa, es decir, los demás directivos del banco.

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Resulta que hay una orden judicial vigente que establece que los procesados no pueden tener contacto entre ellos.

Así, Miguel Vázquez, después de ser el empresario más poderoso durante el gobierno de Santiago Peña, ahora es uno de los reos comunes de la ex-Tacumbú, sin privilegios, por lo menos hasta este momento.