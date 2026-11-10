Caso Ueno: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña

La Fiscalía confirmó que la bóveda de Santiago Peña ha sido abierta, pero aún no compartió imágenes ni información oficial acerca del contenido, una cuestión que tiene pendiente a todo Paraguay.

Como ya se venía manejando la información, el espacio ya se encontraba vacía, no se encontraron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior de la bóveda.

Lea más: Caso Ueno: documentos incautados detallan operaciones de Santiago Peña

La bóveda estaba oculta tras una pared falsa y tenía una doble puerta. La primera pudo ser abierta en el primer allanamiento fiscal a la mansión, realizado el domingo 8 de noviembre, pero la segunda parecía infranqueable, tras un complejo mecanismo de seguridad de procedencia israelí.

Recordemos que el allanamiento se inició en la tarde del domingo último, ocasión en que -ante la imposibilidad de abrir la puerta hacia este sector de la residencia- los intervinientes dejaron la casa bajo custodia policial mientras buscaban la manera de sortear el inconveniente.

La mansión pasa a manos de Senabico

La fiscala Silvia González explicó al término del procedimiento, que a través de su abogado, el expresidente Santiago Peña indicó dónde estaba la llave de seguridad, en un sector de la casa, con lo cual se pudo abrir la habitación de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ministra Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) también se encuentra en el lugar Teresa Rojas de Jara.

Según confirmó una fuente de la Fiscalía, la casa pasa a manos de Senabico a partir de ahora. La fiscala confirmó que la residencia seguía bajo resguardo de militares, que ahora fueron dispensados debido a que el inmueble quede a cargo de institución a cargo de la ministra Rojas.

Cuota mensual del préstamo de la mansión de Santiago Peña equivale a seis veces el salario presidencial

La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

El expresidente Peña es investigado por la Fiscalía en el marco de las indagaciones iniciadas la semana pasada en torno al cierre por insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que integraba esa entidad bancaria y con la que el exmandatario tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

Lea más: El millonario y ostentoso esquema que tumbó a Peña: seis hechos clave

Santiago Peña Palacios, procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio, cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.

NOTICIA EN DESARROLLO