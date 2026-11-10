ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 15:17

Caso Ueno: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña

Escalera que desciende hacia una puerta negra cerrada, revestida con loseta clara y un dispositivo de seguridad visible.
Las autoridades encontraron que detrás de la primera puerta de la bóveda había otra puerta, con mayor nivel de seguridad. La vocería de la Fiscalía confirmó que se logró abrirla.

Agentes fiscales y policiales lograron abrir hoy la bóveda de la mansión del destituido presidente Santiago Peña, en San Bernardino. El exmandatario, quien tiene prisión preventiva, es uno de los procesados por el caso Ueno Bank.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Fiscalía confirmó que la bóveda de Santiago Peña ha sido abierta, pero aún no compartió imágenes ni información oficial acerca del contenido, una cuestión que tiene pendiente a todo Paraguay.

Como ya se venía manejando la información, el espacio ya se encontraba vacía, no se encontraron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior de la bóveda.

Lea más: Caso Ueno: documentos incautados detallan operaciones de Santiago Peña

La bóveda estaba oculta tras una pared falsa y tenía una doble puerta. La primera pudo ser abierta en el primer allanamiento fiscal a la mansión, realizado el domingo 8 de noviembre, pero la segunda parecía infranqueable, tras un complejo mecanismo de seguridad de procedencia israelí.

Recordemos que el allanamiento se inició en la tarde del domingo último, ocasión en que -ante la imposibilidad de abrir la puerta hacia este sector de la residencia- los intervinientes dejaron la casa bajo custodia policial mientras buscaban la manera de sortear el inconveniente.

La mansión pasa a manos de Senabico

La fiscala Silvia González explicó al término del procedimiento, que a través de su abogado, el expresidente Santiago Peña indicó dónde estaba la llave de seguridad, en un sector de la casa, con lo cual se pudo abrir la habitación de seguridad.

La ministra Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) también se encuentra en el lugar Teresa Rojas de Jara.

Exterior de la casa de Santiago Peña en San Bernardino, con vegetación y una puerta negra en un día soleado.
Allanamiento a la casa de Santiago Peña de San Bernardino.

Según confirmó una fuente de la Fiscalía, la casa pasa a manos de Senabico a partir de ahora. La fiscala confirmó que la residencia seguía bajo resguardo de militares, que ahora fueron dispensados debido a que el inmueble quede a cargo de institución a cargo de la ministra Rojas.

Cuota mensual del préstamo de la mansión de Santiago Peña equivale a seis veces el salario presidencial

La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank.

El 13 de mayo de 2024, Ueno Bank otorgó a Peña dos préstamos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes para la construcción de su vivienda de verano. Las cuotas mensuales de ese préstamo eran de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su sueldo presidencial de G. 37.908.800.

Vista aérea de una moderna mansión rodeada de áreas verdes y un camino de tierra, sin personas visibles.
La policía realizó un allanamiento en la mansión de Santiago Peña en búsqueda de evidencia.

El expresidente Peña es investigado por la Fiscalía en el marco de las indagaciones iniciadas la semana pasada en torno al cierre por insolvencia de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que integraba esa entidad bancaria y con la que el exmandatario tuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.

Lea más: El millonario y ostentoso esquema que tumbó a Peña: seis hechos clave

Santiago Peña Palacios, procesado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio, cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.

NOTICIA EN DESARROLLO

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
05
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más

Te puede interesar