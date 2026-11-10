ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 16:25

Descubren el par de cuásares compactos más antiguo del universo

Imagen sin descripción

Redacción Ciencia, 10 nov (EFE).- El par de cuásares compactos más lejano —y, por lo tanto, más antiguo— conocido, que se formó tan solo 900 millones de años después del Big Bang, ha sido descubierto con datos del telescopio Gemini Norte de Hawái y del telescopio Espacial James Webb.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los cuásares son nucleos muy brillantes de galaxias distantes, los cuales están alimentados por agujeros negros supermasivos en su interior y que desatan un torrente de radiación, pero esa fase de cuásar es relativamente breve.

El par ahora descubierto ha sido identificado como J1602+4228AB y apodado con el nombre hawaiano de Nāpōwawāʻenakaulua, que se traduce como: 'Dos cuerpos celestes de una oscuridad poderosa e insondable, en el resplandor del calor que reencarna la energía en el universo'.

Ambos objetos tienen una escasa separación entre sí, lo que convierte a este cuásar en el más compacto detectado durante el 'amanecer cósmico', una etapa más temprana del universo.

Aunque los astrónomos creen que los pares de cuásares son comunes, encontrar y caracterizar estos objetos energéticos es poco frecuente, y es más excepcional encontrarlos en una etapa tan temprana de la historia cósmica.

Los dos cuásares están separados por unos 18.100 años luz, aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Vía Láctea y tienen masas de 1.500 millones y 400 millones de veces la del Sol, respectivamente.

Durante su periodo de formación, unos 900 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas, galaxias y agujeros negros del universo todavía eran relativamente jóvenes.

La enorme masa que ya habían alcanzado en esa época representa, por lo tanto, "un desafío para nuestra comprensión actual de cómo se forman las grandes estructuras cósmicas del universo", señaló Silvia Onorato, investigadora asociada del Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica-Infrarroja (NOIRLab), del que depende Gemini Norte.

“No existe una explicación teórica definitiva de cómo puede existir siquiera uno de estos cuásares gigantes en una etapa tan temprana de la historia de nuestro universo, y mucho menos dos".

Aunque el origen de Nāpōwawāʻenakaulua es un misterio, el equipo plantea que podría ser una señal de una concentración extrema de materia en el universo temprano, donde las interacciones entre las galaxias habrían impulsado simultáneamente la formación de estrellas y el rápido crecimiento de los agujeros negros, explicó el NOIRLab.

Este par de cuásares es -aseguró Onorato- un entorno verdaderamente único, un laboratorio que permite a los astrónomos estudiar cómo se formaron las primeras galaxias masivas y sus agujeros negros centrales mediante interacciones directas entre galaxias en esos primeros tiempos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros
Ver más
05
Policiales
Todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más

Te puede interesar