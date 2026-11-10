Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros

Franklin Boccia Silveira preside Ueno Seguros S.A., y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla. “No es mi hijo, es el hijo de Anki y de Cristina Silveira, su primera esposa. Yo soy la madrastra y siempre fui la madrastra bruja. Conmigo tiene poca relación”, explicó la legisladora liberal. Agregó además que el mismo ya es una persona de 52 años y que ella no puede estar influyendo en las decisiones que toma en su vida.

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Consultada acerca de las razones por las que no firmó la denuncia presentada por su hermano Felino Amarilla por el caso Ueno en el pasado, dijo que no tuvo que ver con su hijastro. “Yo no firmé porque me piché con mi hermano (Felino) porque armó la denuncia con Kattya (González), Johanna (Ortega) y Rafa Filizzola. A mí no me hizo participe primero, entonces me enojé y le mandé a la puta. Pero eso no quita que la denuncia sea sólida y bien hecha”, defendió la legisladora.

Además, dijo que va a apoyar el juicio político contra el fiscal general del Estado; Emiliano Rolón. “He sido promotora de varios juicios políticos anteriores. Que se haga cargo Peña de sus actos y los colorados de a quién pusieron. A mí me da pena desde el punto de vista humano ver cómo la ambición y el poder funden a la gente, pero en lo político cada uno debe responder por sus actos”, expresó.

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Celeste vs Leite

Celeste Amarilla apuntó contra Gustavo Leite quien había dicho que el PLRA es una de las instituciones más beneficiadas por la liquidación de Ueno Bank debido a un supuesto préstamo que quedó en el limbo. “Es una burrada. Por supuesto que todos los que deben van a terminar pagando, porque me imagino que la Superintendencia de Bancos va a reclamar los créditos que tiene el banco, lógicamente”, dijo.

Insistió en que el partido como institución paga y está al día con sus deudas. “El partido paga sus cuentas, porque estos préstamos están contemplados en el subsidio electoral del TSJE y lo primero que se hace es pagar las cuentas. Que él (Leite) se ocupe de morderle a sus correligionarios, que para eso le paga Cartes, y no se ocupe de los liberales”, disparó Celeste.

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Siguiendo las declaraciones de Hugo Meza quien había acusado a integrantes del primer anillo de Horacio Cartes de “mordedores matriculados”, Celeste indicó que Leite es uno de ellos. “Jamás (Leite) se ocupó de los liberales, ni del país ni de nadie, más que de morderle a sus correligionarios. Ahora tiene el trabajo de morderle a Alliana, así que que se ocupe de eso. Y de López Moreira, por ejemplo, que tiene acciones en Ueno Bank, que se ocupe de eso también”, señaló.

Sobre eso último, aseguró que el exjefe de gabinete de Horacio Cartes está vinculado a la triangulación con Luxemburgo. “Ahí están las acciones. ¿Y por qué Leite no se ocupa de eso? Que se olvide del Partido Liberal. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. López Moreira está dentro de Ueno Bank y estuvo siempre. Ese es un brazo cartista”, denunció.

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Pidió a Leite que de explicaciones sobre la participación de los “técnicos” de Horacio Cartes en la estructura de Ueno. “Insisto, no sé si este es un problema del banco o un problema personal con su delfín, pero López Moreira está ahí y tengo todo el derecho a presumir que hay un brazo cartista. Que se ocupe de aclararnos eso”, solicitó

Otra maniobra de Cartes

Para Celeste, todo lo acontecido la semana pasada desde el anuncio del proceso de resolución del BCP a Ueno Bank, fue una movida orquestada por Horacio Cartes. “Acá se huele una venganza tremenda contra Santiago Peña y contra Pedro Alliana. No fue casualidad que mientras Alliana juraba, Santi iba preso. Eso fue de película de Netflix: en el fondo el himno nacional, en la mitad de la pantalla jurando uno y en la otra mitad yendo preso el otro”, recordó.

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Insistió en que todo fue premeditado por Horacio Cartes sin medir las consecuencias que eso tendría para la gente en la calle. “Fue magistral desde el punto de vista de la venganza. No sé qué hubo entre ellos, pero cualquiera se pudo dar cuenta de que Cartes estaba disfrutando eso, y por supuesto sus colaboradores moviéndole la cola, como Barrios y Leite. Yo no sé si detrás de eso hay patriotismo o coloradismo”, cuestionó.

“Cartes es un empresario exitoso y no puede ser que no supiera el problema de Ueno Bank. Yo creo que lo sabía y no le importaba, dejaba comer a quienes estaban ahí, incluido López Moreira. Lo que ocurre ahora es una venganza personal. Acá ganó Cartes, no nos engañemos ni seamos sus marionetas. Jamás voy a defender a Peña ni a Alliana, pero tampoco voy a ir corriendo a hacer lo que quiere Barrios o a aplaudirle a Leite porque ahora repite nuestro discurso de los últimos cuatro años”, finalizó Celeste Amarilla.