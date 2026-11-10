ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
10 de noviembre de 2026 - 07:26

Ueno Bank: Celeste se desmarca de su “hijastro” expresidente de Ueno Seguros

Mujer de cabello largo y suelto con blusa verde sostiene un documento, rodeada de asistentes en un entorno formal y de deliberación.
Celeste Amarilla sostiene un ejemplar de la Constitución Nacional

Franklin Boccia Silveira, era presidente de Ueno Seguros hasta el martes pasado cuando se produjo el descalabro del Holding de empresas del Grupo Vázquez. El mismo es hijastro de la senadora Celeste Amarilla. Ella dijo no tener mucha relación con él y que por ende, no puede influir en sus decisiones.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Franklin Boccia Silveira preside Ueno Seguros S.A., y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla. “No es mi hijo, es el hijo de Anki y de Cristina Silveira, su primera esposa. Yo soy la madrastra y siempre fui la madrastra bruja. Conmigo tiene poca relación”, explicó la legisladora liberal. Agregó además que el mismo ya es una persona de 52 años y que ella no puede estar influyendo en las decisiones que toma en su vida.

Lea más: Directivo de ueno figura ligado a dos firmas en pugna por máquinas de voto

Consultada acerca de las razones por las que no firmó la denuncia presentada por su hermano Felino Amarilla por el caso Ueno en el pasado, dijo que no tuvo que ver con su hijastro. “Yo no firmé porque me piché con mi hermano (Felino) porque armó la denuncia con Kattya (González), Johanna (Ortega) y Rafa Filizzola. A mí no me hizo participe primero, entonces me enojé y le mandé a la puta. Pero eso no quita que la denuncia sea sólida y bien hecha”, defendió la legisladora.

Dispositivo electrónico montado en pared oscura, sin personas visibles en un entorno cerrado y tenue.
Una segunda caja fuerte fue hallada en la casa matriz de Ueno Bank, y estaba oculta detrás de una pared de un baño.

Además, dijo que va a apoyar el juicio político contra el fiscal general del Estado; Emiliano Rolón. “He sido promotora de varios juicios políticos anteriores. Que se haga cargo Peña de sus actos y los colorados de a quién pusieron. A mí me da pena desde el punto de vista humano ver cómo la ambición y el poder funden a la gente, pero en lo político cada uno debe responder por sus actos”, expresó.

Lea más: Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados

Celeste vs Leite

Celeste Amarilla apuntó contra Gustavo Leite quien había dicho que el PLRA es una de las instituciones más beneficiadas por la liquidación de Ueno Bank debido a un supuesto préstamo que quedó en el limbo. “Es una burrada. Por supuesto que todos los que deben van a terminar pagando, porque me imagino que la Superintendencia de Bancos va a reclamar los créditos que tiene el banco, lógicamente”, dijo.

Caja fuerte gris con puerta abierta y daños, llena de polvo, dentro de un armario de madera.
Una de las dos cajas fuertes halladas en la casa matriz de Ueno Bank.

Insistió en que el partido como institución paga y está al día con sus deudas. “El partido paga sus cuentas, porque estos préstamos están contemplados en el subsidio electoral del TSJE y lo primero que se hace es pagar las cuentas. Que él (Leite) se ocupe de morderle a sus correligionarios, que para eso le paga Cartes, y no se ocupe de los liberales”, disparó Celeste.

Lea más: Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo

Siguiendo las declaraciones de Hugo Meza quien había acusado a integrantes del primer anillo de Horacio Cartes de “mordedores matriculados”, Celeste indicó que Leite es uno de ellos. “Jamás (Leite) se ocupó de los liberales, ni del país ni de nadie, más que de morderle a sus correligionarios. Ahora tiene el trabajo de morderle a Alliana, así que que se ocupe de eso. Y de López Moreira, por ejemplo, que tiene acciones en Ueno Bank, que se ocupe de eso también”, señaló.

Allanamiento a la sede de la firma Vinanzas, antes Credicentro y que luego se convertiría en Ueno Bank.
Allanamiento a la sede de la firma Vinanzas, antes Credicentro y que luego se convertiría en Ueno Bank.

Sobre eso último, aseguró que el exjefe de gabinete de Horacio Cartes está vinculado a la triangulación con Luxemburgo. “Ahí están las acciones. ¿Y por qué Leite no se ocupa de eso? Que se olvide del Partido Liberal. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. López Moreira está dentro de Ueno Bank y estuvo siempre. Ese es un brazo cartista”, denunció.

Lea más: “Todo apunta a Santi Peña”: Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno

Pidió a Leite que de explicaciones sobre la participación de los “técnicos” de Horacio Cartes en la estructura de Ueno. “Insisto, no sé si este es un problema del banco o un problema personal con su delfín, pero López Moreira está ahí y tengo todo el derecho a presumir que hay un brazo cartista. Que se ocupe de aclararnos eso”, solicitó

Santiago Peña, con traje oscuro y sonrisa, habla frente a un micrófono en un evento formal con fondo claro.
Santiago Peña habla durante el lanzamiento de la Nueva Familia de Billetes en el Banco Central del Paraguay.

Otra maniobra de Cartes

Para Celeste, todo lo acontecido la semana pasada desde el anuncio del proceso de resolución del BCP a Ueno Bank, fue una movida orquestada por Horacio Cartes. “Acá se huele una venganza tremenda contra Santiago Peña y contra Pedro Alliana. No fue casualidad que mientras Alliana juraba, Santi iba preso. Eso fue de película de Netflix: en el fondo el himno nacional, en la mitad de la pantalla jurando uno y en la otra mitad yendo preso el otro”, recordó.

Lea más: Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared

Insistió en que todo fue premeditado por Horacio Cartes sin medir las consecuencias que eso tendría para la gente en la calle. “Fue magistral desde el punto de vista de la venganza. No sé qué hubo entre ellos, pero cualquiera se pudo dar cuenta de que Cartes estaba disfrutando eso, y por supuesto sus colaboradores moviéndole la cola, como Barrios y Leite. Yo no sé si detrás de eso hay patriotismo o coloradismo”, cuestionó.

Santiago Peña (C), celebra con su esposa, Leticia Ocampos de Peña (R), y el expresidente paraguayo Horacio Cartes, luego de ganar las elecciones presidenciales en Asunción el 30 de abril de 2023. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)
Santiago Peña (C), celebra con su esposa, Leticia Ocampos de Peña (R), y el expresidente paraguayo Horacio Cartes, luego de ganar las elecciones presidenciales en Asunción el 30 de abril de 2023. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

“Cartes es un empresario exitoso y no puede ser que no supiera el problema de Ueno Bank. Yo creo que lo sabía y no le importaba, dejaba comer a quienes estaban ahí, incluido López Moreira. Lo que ocurre ahora es una venganza personal. Acá ganó Cartes, no nos engañemos ni seamos sus marionetas. Jamás voy a defender a Peña ni a Alliana, pero tampoco voy a ir corriendo a hacer lo que quiere Barrios o a aplaudirle a Leite porque ahora repite nuestro discurso de los últimos cuatro años”, finalizó Celeste Amarilla.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: incautan dos lujosos autos del Grupo Vázquez que estaban siendo modificados
Ver más
02
Policiales
Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
Ver más
03
Política
Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami
Ver más
04
Policiales
Allanan casa matriz de Ueno Bank: hallan dos cajas fuertes, una oculta tras una pared
Ver más
05
Política
Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional
Ver más

Te puede interesar