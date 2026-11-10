Miguel Vázquez adquirió un lujoso departamento en Miami

El 12 de mayo de 2024, el imputado Federico Miguel Vázquez Villasanti (dueño de Ueno Bank) firmó el contrato para el pago de una millonaria seña por un lujoso departamento en los Estados Unidos. El costo final de esta inversión inmobiliaria, según depósitos porcentuales realizados, alcanza unos 9.900.000 dólares (alrededor de 62.000 millones de guaraníes a la cotización actual).

Cuando Vázquez firmó el contrato, todavía no hacía un año que Santiago Peña había asumido la Presidencia. De hecho, el Banco Central del Paraguay (BCP) aún no había autorizado la fusión con Visión Banco, pero ya habían iniciado los depósitos de entidades públicas hacia Ueno Bank.

EN LA EXCLUSIVA SUNNY ISLES

El inmueble está ubicado en la exclusiva playa de Sunny Isles, sobre la avenida Collins de Miami, en el piso 50 de un condominio de nombre St. Regis Residences. La torre sur está aún en construcción, pero ya pagó hasta ahora casi US$ 4 millones. Restaba pagar US$ 6 millones a juzgar por los anticipos del 10% sobre el precio final que se estableció por contrato.

Es altamente probable que la cabeza del grupo Vázquez no llegará a habitar la unidad que debería estar lista para el 2028.

CONTRATO FIRMADO EN 2024

Según documentos que figuran dentro de los archivos del Grupo Vázquez, hubo una operación bajo el nombre “compra de condominio Miami-First American Trust, cuotas USD”.

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La operación se firmó con el argentino Edgardo Defortuna, en nombre de la empresa La Playa Beach Associates LLC, una empresa de sociedad limitada de Delaware. Defortuna es un ejecutivo que está también detrás de edificios corporativos en Asunción.

Miguel Vázquez iba a habitar la lujosa unidad desde el 2028 y en abril del próximo año tendría que haber pagado otra cuota de casi USS 1.000.000. El costo total de la lujosa unidad rondaría los US$ 9.900.000.

La unidad adquirida está sobre la avenida Collins al 18801 y es parte de un condominio que se extiende frente al mar, con casi dos hectáreas y 132 metros frente al mar. Entre las especificaciones inmobiliarias figura que iba a tener cuatro dormitorios, con cuatro a cinco baños, una terraza de amanecer y otra de atardecer. También la lujosa unidad va a tener dependencia de servicio, zona privada, sala comedor, cocina. Al menos tres de los dormitorios iban a poseer una vista al océano, sobre la terraza para contemplar atardeceres.

LOS PAGOS

Según registros a los que tuvo acceso nuestro diario, Miguel Vázquez entregó un depósito inicial de casi 500.000 dólares el 17 de diciembre de 2024. Al mes siguiente desembolsó un millón de dólares. Cuatro meses después, el 30 de abril de 2025, pagó casi 1.500.000 dólares. El 30 de abril de este año entregó 990.000 dólares y en abril del año próximo debía pagar 990.000 dólares.

Quedaba un saldo del precio de compra que vencería al cierre de la operación, de acuerdo a lo pactado.

Por contrato, la operación tuvo adicional de US$ 250.000 en costos legales a pagar a un abogado que eligiera Miguel Vázquez.

Entre los lujos incluidos figuraba un servicio de valet parking para tres vehículos, dos espacios para estacionamiento personal, dos depósitos de almacenamiento y muebles secundarios totalmente terminados en los dormitorios.

Vázquez también podía modificar con sus caprichos personales su inversión.

LOS LUJOS

El condominio San Regis va a tener tres piscinas proyectadas frente al océano, playa privada, spa, tratamientos y áreas de relajación. También contará con gimnasio de lujo, sala de proyección de cine privado y restaurantes, espacios sociales y servicio gastronómico a las residencias.

Todo parece indicar que la cabeza del Grupo Vázquez, amante de excentricidades y lujos, no podrá disfrutar de su compra.

MAÑANA: IMPORTACIONES DESDE EEUU. BLINDAJES EN BRASIL