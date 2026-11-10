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Ciencia
10 de noviembre de 2026 - 20:40

Estados Unidos y Singapur, las dos economías mejor preparadas para la IA, según índice IMD

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Ginebra, 11 nov (EFE).- Estados Unidos es la economía mundial mejor preparada para la transición hacia la inteligencia artificial (IA), según la clasificación elaborada por la escuela de negocios suiza IMD, que sitúa a China en séptima posición.

Por EFE
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Pese a la relativa ausencia de grandes empresas europeas dedicadas al desarrollo de esta tecnología, cinco países del Viejo Continente aparecen en el 'top ten' de la clasificación: Países Bajos en tercera posición, Dinamarca en cuarta, Suecia en sexta, Finlandia en octava y Suiza en novena.

Completan la lista de diez primeras Canadá, en el quinto puesto, y Corea del Sur en el décimo.

Según IMD el liderazgo estadounidense se debe en gran medida "a sus elevados niveles de inversión, su potente sector tecnológico, sólidas capacidades de investigación y comercialización y una regulación relativamente poco estricta".

En la clasificación de empresas con mayor desarrollo de la IA, que IMD elabora desde 2024, la estadounidense Nvidia lideró por segundo año consecutivo, seguida por las también norteamericanas Alphabet y Microsoft.

En cuarta posición se situó la firma japonesa Softbank, a continuación la surcoreana Samsung, y cerraron la lista de diez primeras Amazon, las chinas Tencent y Alibaba, Qualcomm y Meta.

Entre las 20 primeras de la lista, la mitad pertenecen a los sectores del software y servicios informáticos, cinco fabrican chips o dispositivos, y sólo dos (el grupo industrial alemán Siemens y el banco JPMorgan Chase) no pertenecen al sector tecnológico.

Pese al predominio de empresas estadounidenses, IMD destaca que las firmas asiáticas ya ocupan 22 de los 50 primeros puestos, más del doble que en la clasificación de 2025, algo que en parte se debe a su fortaleza en materia de patentes de IA: sólo China acapara el 18 %, y Japón y Corea del Sur poseen en conjunto un 29 % del total.

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