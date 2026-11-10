La Web Summit cancela su segunda jornada en Lisboa debido a la borrasca Charles

"El Gobierno de Portugal ha recomendado oficialmente a la Web Summit que, debido a los riesgos que plantea la tormenta Charles —entre los que se incluyen las inundaciones por mareas, graves trastornos en el transporte público y el impacto de los fuertes vientos en las estructuras exteriores—, no se celebre la segunda jornada", explicó la organización en un comunicado.

"Por supuesto, Web Summit respetará las indicaciones del Gobierno y, en consecuencia, la segunda jornada (miércoles, 11 de noviembre) no tendrá lugar", agregó la información, que precisó que "la seguridad y la protección de los asistentes, personal y colaboradores es siempre" su prioridad.

La tercera jornada, prevista para el jueves, se mantiene en pie según lo previsto una vez haya pasado la tormenta Charles.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, alertó este martes de que el país va a enfrentar "horas difíciles" con la llegada de la borrasca Charles, que dejará lluvias y vientos fuertes, e instó a la población a "no subestimar ni menospreciar" el peligro y riesgo asociado a este fenómeno meteorológico.

En este sentido, pidió que, en la medida de lo posible, se recurra al teletrabajo y "reducir al mínimo indispensable" los desplazamientos.

"No se trata de asustar a nadie, sino de adoptar una actitud responsable para poder reducir al máximo los efectos y los riesgos a los que nos enfrentaremos", añadió el primer ministro luso.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) anticipa para este miércoles períodos de lluvia o chubascos intensos acompañados de viento fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora y superar los 150 si se produce el fenómeno conocido como 'sting jet', una corriente de aire descendente asociada a algunas borrascas.

Todo Portugal, salvo el distrito de Bragança, en el noreste, y el archipiélago de las Azores, está este martes bajo aviso por precipitaciones y tormentas eléctricas. En el territorio peninsular, 17 distritos tienen aviso amarillo, el nivel más bajo de tres, además de avisos por fuerte oleaje en las zonas costeras.

Madeira se encuentra bajo aviso rojo por lluvias y naranja por viento fuerte. Para este miércoles se prevé que el territorio peninsular pase a aviso naranja por precipitaciones.

Durante la situación de alerta se cerrarán los centros educativos y los servicios públicos no esenciales, se suspenderán los eventos al aire libre y se prohibirá temporalmente circular o permanecer en parques, jardines, bosques y otras zonas arboladas identificadas por las autoridades como de riesgo por caída de árboles o ramas.

También se activarán los Centros de Coordinación Operativa y las comisiones de protección civil competentes en cada territorio, que evaluarán si es necesario poner en marcha los planes de emergencia correspondientes.

La Web Summit, uno de los principales eventos tecnológicos del mundo, espera reunir hasta el 12 de noviembre a más de 70.000 empresas, inversores y oradores provenientes de 164 países en la Feria Internacional de Lisboa, siendo esta su edición "más internacional", según los organizadores.

El encuentro nació en Dublín en 2009 como una conferencia de 150 personas y se ha convertido en una cita internacional para empresas emergentes, grandes compañías tecnológicas e inversores.