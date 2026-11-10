Macron califica de "insoportable" en el plano humanitario la situación en Gaza y Sudán

"Es insoportable la situación en la que particularmente están en Gaza y Sudán. Esas son las grandes prioridades. Se necesita, en primer lugar, abrir el acceso a la ayuda humanitaria", declaró Macron, durante la primera jornada del Foro de la Paz de París, que se celebra entre hoy y mañana con la presencia de varios jefes de Estado y de Gobierno y de representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil.

Macron juzgó además que el bienestar infantil como prioridad "no es solo un imperativo moral, sino una inversión" de futuro.

"Hay estudios que apuntan a que 1 euro invertido en un niño, tiene un retorno de 7", agregó Macron, quien se refirió también al acceso a la salud, en concreto a las vacunas, y la nutrición de calidad como otros ejes prioritarios para el bienestar de los menores.

Por otra parte, el presidente francés incidió en la importancia de proteger a los menores de los daños de las nuevas tecnologías.

"La situación está empeorando para nuestros pequeños por culpa de las tecnologías digitales (...) Es cierto que estas han aumentado la productividad en ciertas áreas, han cambiado radicalmente la manera en la que nos comunicamos, pero hemos dejado esas tecnologías en las manos de nuestros hijos sin preguntarnos si era o no una buena idea", afirmó Macron.

"¿Daría un juguete a alguien sin que hubiese sido previamente testado? Hay más regulación sobre juguetes que sobre la IA", criticó el presidente francés, quien participó en una mesa redonda con su colega de Senegal, Bassirou Diomaye Faye; el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la responsable de Unicef, Catherine Russell.

Macron lamentó que no haya habido esa reflexión y señaló que por ese motivo Francia restringe las pantallas para los menores de 6 años y el uso de teléfonos móviles para los alumnos de instituto dentro de los establecimientos educativos, y está impulsando la restricción del uso de redes sociales para los menores de edad.

"Vemos una enorme proporción de adolescentes y niños que se construyen emocionalmente a través de los 'chatbots'" de la IA", advirtió el presidente francés, quien acaba de recibir un informe realizado por una comisión de expertos que alerta de la degradación cognitiva de los menores por el uso de 'chatbots' de redacción.

En este sentido, Macron abogó por realizar una evaluación previa de las herramientas de la IA antes de ponerlas en el mercado.