Sepa todo lo incautado en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo

El Ministerio Público brindó detalles precisos de lo encontrado tras más de cinco horas de allanamiento en la residencia del exmandatario Santiago Peña, en Asunción. La agente fiscal Elena Fiore, integrante de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción junto a su colega Laura Giacummo, confirmó que el procedimiento arrojó un resultado sumamente fructífero. Destacó que lograron levantar evidencias pese a que la casa se encontraba custodiada únicamente por empleadas domésticas y guardias privados.

Lea más: Ueno Casa de Bolsa: intentan eliminar documentos relacionados a Santiago Peña

Durante el allanamiento, autorizada por el juez penal de garantías Humberto Otazú, los investigadores se incautaron de un volumen importante de carpetas contables, facturas, escrituras públicas y declaraciones juradas patrimoniales de años anteriores y recientes. Se destaca además documentos aparentemente vinuculados al caso Ueno Bank, o que podrían aportar a la investigación.

No obstante, uno de los hallazgos más importante fue el equipo servidor del circuito cerrado de televisión (DVR), el cual fue ubicado en un compartimento oculto de la vivienda.

Los agentes sospechan que en esas grabaciones quedaron registrados los movimientos de entrada y salida de figuras públicas y dirigentes políticos durante los días de máxima crispación, previa a la caída del Ejecutivo.

Una caja fuerte vacía y elementos tecnológicos repartidos por la casa

Al ser consultada sobre el posible hallazgo de sumas de dinero en efectivo, la fiscala Fiore detalló que dentro de la casa no se halló dinero en efectivo. Los agentes llegaron a ubicar una caja fuerte, pero al abrirlo constataron que estaba completamente vacío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía pedirá ayuda a EE.UU., Luxemburgo y Argentina para rastrear dinero desviado

Asimismo, la comitiva requisó una importante cantidad de dispositivos tecnológicos distribuidos en las diferentes habitaciones de la propiedad. Los peritos procedieron al secuestro de varios teléfonos celulares de uso personal y familiar, computadoras de escritorio (CPU), ordenadores portátiles y tabletas.

En el lugar no se encontraban los familiares directos de Peña, solo la encargada del servicio que, si bien la residencia constituye el domicilio habitual de los hijos del procesado, en ese momento se hallaban fuera. Todo el material fue lacrado e inventariado bajo estricta cadena de custodia para evitar la contaminación de la prueba.

Finalmente, la representante del Ministerio Público dejó en claro que la calificación inicial por lesión de confianza y otros tipos penales es de carácter provisorio, en un proceso que recién arranca y tiene seis meses de plazo investigativo.

Fiore remarcó que las evidencias incautadas en la vivienda de Santiago Pela, sumadas a las actuaciones en la residencia del extitular del BCP, Carlos Carvallo, permitirán trazar nuevas líneas de investigación. La fiscala garantizó al pueblo paraguayo que la investigación no se detendrá y que se actuará con la mayor severidad técnica para que ningún responsable quede resguardado bajo el manto de la impunidad.

Lea más: Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

Esto se halló en la casa de Carvallo

Paralelamente, los agentes fiscales Christian Benítez y Verónica Valdez estuvieron liderando en allanamiento en la vivienda de la casa de expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Benítez detalló que durante el procedimiento se concretó la incautación de documentos vinculados a los hechos investigados, así como equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos, que serán sometidos a análisis técnicos. Reveló además que se incautaron circuito cerrado y diversos documentos contables y vinculados al BCP.

De acuerdo a la información compartida, los elementos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia.