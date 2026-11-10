Macron sitúa los derechos de infancia y regulación de la IA como dos prioridades globales

Junto con varios jefes de Estado y de Gobierno que asistieron al acto, entre ellos los de Senegal, Lituania o Albania, y responsables de instituciones internacionales y de la sociedad civil, Macron buscó situar los derechos y el bienestar de los niños en el centro de las políticas nacionales.

Por ello, promovió, junto a más de 50 países, entre ellos España, México, Brasil, Costa Rica y Honduras, un compromiso internacional que incluye una protección frente a la inteligencia artificial (IA).

"La situación está empeorando para nuestros pequeños por culpa de las tecnologías digitales (...) Es cierto que han aumentado la productividad en ciertas áreas, han cambiado radicalmente la manera en la que nos comunicamos, pero hemos dejado esas tecnologías en las manos de nuestros hijos sin preguntarnos si era o no una buena idea", afirmó Macron, en el principal panel de la jornada.

Ante el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye; el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; la responsable de Unicef, Catherine Russel; y el de la Unesco, Khaled El-Enany, el mandatario francés puso a su país como ejemplo en la lucha contra los impactos negativos de la IA y las redes sociales entre los menores.

Destacó que Francia ya restringe las pantallas para los menores de 6 años, el uso de teléfonos móviles para los alumnos de instituto dentro de los establecimientos educativos y está impulsando un veto en el uso de redes sociales para los menores de edad.

"¿Daría un juguete a alguien sin que este no hubiese sido previamente testado? Hay más regulación sobre juguetes que sobre la IA", criticó.

Precisamente la regulación de la IA y el llamamiento hecho en París servirá, según declaró en una reunión del G7 el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, para "poner una primera piedra" para la gestión de "riesgos" de esta tecnología.

La jornada inaugural del Foro de París contó además con la publicación de un informe realizado por un comité de expertos, 'IA generativa y vulnerabilidades', en el que se advierte que el uso de 'chatbots' de IA para tareas de redacción podría reducir un 55 % las facultades cognitivas de los menores en áreas cerebrales vinculadas a la integración semántica, la creatividad y el autocontrol.

"Vemos una enorme proporción de adolescentes y niños que se construyen emocionalmente a través de los 'chatbots'" de la IA", advirtió el presidente francés, a quien entregaron este martes el informe. Por ello, Macron abogó por realizar una evaluación previa de las herramientas de la IA antes de ponerlas en el mercado.

Durante su intervención en el panel, Macron consideró "insoportable" la situación en Gaza y Sudán por los desastres humanitarios derivados de la guerra, y afirmó que ambos territorios son las "grandes prioridades" para proporcionar bienestar infantil.

"Es insoportable la situación en la que particularmente están en Gaza y Sudán. Esas son las grandes prioridades. Se necesita, en primer lugar, abrir el acceso a la ayuda humanitaria", declaró.

Macron juzgó además que el bienestar infantil como prioridad "no es solo un imperativo moral, sino una inversión" de futuro.

"Hay estudios que apuntan a que 1 euro invertido en un niño, tiene un retorno de 7", agregó el jefe de Estado francés, quien se refirió también al acceso a la salud, en concreto a las vacunas, y la nutrición de calidad como otros ejes prioritarios para el bienestar de los menores.