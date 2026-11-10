Reguladores creen que las diferencias en tecnología entre EE.UU. y la UE pueden superarse

La exfiscal defendió durante una mesa redonda celebrada este martes en el marco de la undécima edición de la Web Summit, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, que "lo personal es político" y reclamó "hacer más" de esa diplomacia entre funcionarios europeos y estadounidenses.

Slater, que fue fiscal general adjunta de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. entre 2025 y 2026, dirige ahora el trabajo en políticas de tecnología y competencia del centro de estudios American Compass, una 'think tank' republicana.

Por su parte, Hogan rechazó que innovación y regulación estén reñidas: "No creo que sea binario".

También recordó que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) se apoya en valores como la autonomía personal y los derechos fundamentales, presentes también en la regulación estadounidense.

Ambos citaron como punto de convergencia el reciente acuerdo del Departamento de Justicia de EE. UU. con TikTok por la protección de menores, un asunto que la DPC ya había investigado en 2023.

"Es el mismo caso en ambos lados del Atlántico, un enfoque ligeramente diferente desde el punto de vista procesal, pero resultados similares", explicó Slater.

Hogan defendió el diálogo previo y voluntario con las empresas antes de lanzar productos y recordó que en 2024 el regulador pidió a varias tecnológicas pausar sus desarrollos hasta alcanzar una posición europea común, lo que ocurrió en diciembre, y que después muchos productos salieron al mercado.

En este sentido, recalcó que en el 95 % de los casos en los que las empresas acudieron a ellos antes del lanzamiento "no hubo retrasos".

Pero el comisionado subrayó que la aplicación de la ley es ineludible y citó la multa de 400 millones de euros a Google por el seguimiento de ubicación y los litigios que 40 estados de EE.UU. resolvieron en 2022 por 380 millones de dólares.

Por su parte la exfiscal explicó que "son problemas muy similares, pero se abordan desde perspectivas distintas", y añadió que sin capacidad sancionadora la cooperación empresarial "sería mucho menor", porque "necesitan temer al regulador".

De esta manera Slater contrapuso los modelos: el antimonopolio es "un bisturí", aplicado a una empresa concreta con pruebas de conducta ya ocurrida, frente a la regulación sectorial, que impone un libro de reglas a todo un sector.

Asimismo admitió que la justicia va por detrás de la tecnología: el caso contra Google se presentó en 2020 y, cuando llegó la sentencia, en 2024, la IA ya competía con los buscadores, lo que condicionó las medidas correctivas.

Este, según ella, es "un ejemplo del gobierno operando a la velocidad del gobierno y la tecnología haciendo lo suyo".

Ambos coincidieron, además, en que la responsabilidad de proteger la identidad digital de las próximas generaciones es de toda la sociedad y no solo de reguladores y responsables políticos.