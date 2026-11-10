¿Por qué Alliana barrió la cúpula militar? Esto explica el ministro de Defensa

El presidente Pedro Alliana renovó la cúpula de las Fuerzas Armadas apenas cuatro días después de asumir el Poder Ejecutivo.

Ante las dudas sobre los motivos de los relevos, el confirmado ministro de Defensa Nacional (MDN), Óscar González, explicó que los oficiales reemplazados ya llevaban varios años en sus respectivos cargos y que las designaciones responden también a la necesidad de permitir que otras promociones militares accedan a puestos de conducción.

“Es bastante atinada la decisión del presidente de cambiarlos para que otras promociones puedan acceder al cargo de comandante”, manifestó.

De esta manera, el ministro defendió la decisión adoptada por Alliana, quien, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dispuso una serie de cambios en la estructura de mando militar.

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¿Los cambios militares tienen que ver con Santiago Peña?

Uno de los cuestionamientos planteados tras los relevos fue si los comandantes salientes fueron apartados por su cercanía o lealtad al expresidente Santiago Peña. Sin embargo, González rechazó que esa sea la razón de las decisiones adoptadas por el nuevo mandatario.

“Son cambios normales, no hay más que eso. No hay ninguna situación enojosa ni hay ninguna posibilidad de que haya eso”, afirmó el ministro, al descartar que exista un trasfondo político o un conflicto con los oficiales relevados.

No obstante, reconoció que la falta de renovación de algunos cargos durante los últimos años pudo generar determinadas circunstancias dentro de la estructura militar. En particular, mencionó la permanencia de oficiales vinculados al jefe del Gabinete Militar de la Presidencia, el general Alcides Lovera.

“Hay una relación también en eso, no voy a negar. Esos son los inconvenientes que pueden acarrear cuando no existen los cambios de forma periódica, pero es apenas también una circunstancia”, expresó.

¿Quiénes son los nuevos comandantes militares de Alliana?

Los cambios fueron oficializados mediante las órdenes generales del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. Entre las principales designaciones figura la del general de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, quien asumió como comandante de las Fuerzas Militares, en reemplazo del general César Augusto Moreno Landaira, que pasará a retiro.

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A su vez, el general de División Alcides Lovera Ortiz fue designado comandante interino del Ejército Paraguayo, en reemplazo de Rodríguez Sosa. Para la Fuerza Aérea Paraguaya fue nombrado el general de División Aérea Roberto José Idoyaga Benítez, quien sustituye al general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, también próximo a pasar a retiro.

Otro de los movimientos alcanzó al Gabinete Militar de la Presidencia. El general de Brigada Fredy Roberto Oviedo Cáceres fue designado jefe interino en reemplazo de Lovera, quien pasó a ocupar la comandancia interina del Ejército. En contrapartida, el vicealmirante Christian José Rotela Valdez fue confirmado al frente de la Armada Paraguaya.

Senado debe analizar las designaciones militares

Aunque los nuevos jefes militares fueron designados de manera interina, el Poder Ejecutivo deberá remitir sus nombres al Senado para el correspondiente acuerdo constitucional. Los legisladores deberán analizar las respectivas fojas de servicio para resolver su confirmación o el ascenso al grado inmediato superior.

González insistió en que las decisiones no responden a una disputa interna ni a un supuesto distanciamiento de los oficiales respecto al anterior mandatario. Según sostuvo, la renovación forma parte de las atribuciones constitucionales del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“Es una potestad exclusiva y excluyente del comandante en jefe y punto”, remarcó el ministro de Defensa, al reiterar que no existe otro trasfondo detrás de los relevos.