Empresas de Bélgica y Países Bajos, también afectadas por la caída global de Microsoft

Según explicó la radiotelevisión belga RTBF, la organización empresarial flamenca Unizo detectó "enormes interrupciones" en autónomos y pymes, que no pueden contactar con clientes o firmar contratos y señaló que este fallo puede suponer "mucho dinero" para las empresas.

Por este motivo, varias empresas belgas están redirigiendo a sus clientes a sus propias aplicaciones móviles, informó la agencia de noticias Belga.

La aerolínea Brussels Airlines advirtió que algunas de sus comunicaciones con clientes, como las confirmaciones de reserva, no están disponibles en el correo, y recomendó usar la página web o su aplicación móvil.

Por su parte, la agencia del Gobierno belga encargada de la transformación digital, Digitaal Vlaanderen, avisó que el impacto en los ciudadanos es bastante limitado.

En Países Bajos, administraciones públicas, tribunales y empresas tienen dificultades para acceder al correo electrónico y utilizar herramientas de trabajo desde la tarde del jueves, y advirtieron públicamente de problemas de comunicación con los ciudadanos, aunque la justicia mantiene operativa la atención telefónica.

La plataforma neerlandesa de seguimiento de incidencias digitales Allestoringen registró este viernes miles de avisos de usuarios, con un pico de incidencias que coincidió con el inicio de la jornada laboral, según recoge el canal público NOS.

Microsoft 365, la plataforma de Microsoft que reúne herramientas de trabajo como Outlook, Teams, Word y Excel, continúa con fallos que dificultan a sus usuarios acceder al correo, gestionar reuniones y utilizar su asistente de inteligencia artificial.

La compañía intenta estabilizar su infraestructura en la nube tras una interrupción masiva iniciada este jueves que mantiene con fallos graves a cerca de veinte herramientas corporativas y educativas en todo el mundo, según el último parte técnico publicado por la empresa.