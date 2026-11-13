La UE, "al tanto" de la caída de Microsoft, que no ha afectado a sus instituciones

"Estamos al tanto de la reciente interrupción que ha afectado a Microsoft a nivel mundial", declaró a EFE el portavoz de políticas digitales del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier.

"El impacto en la Comisión es muy limitado y no afecta a nuestras operaciones", añadió.

El Consejo Europeo tampoco se ha visto afectado por los fallos de la multinacional estadounidense, confirmaron a EFE fuentes de la institución, que representa a los Estados miembros.

Fuentes del Parlamento Europeo dijeron a EFE que los servicios de la Eurocámara tampoco han sufrido las consecuencias de esta caída, aunque los técnicos están monitorizando la situación.

Microsoft 365, la plataforma de Microsoft que reúne herramientas de trabajo como Outlook, Teams, Word y Excel, continúa este viernes con fallos que dificultan a sus usuarios acceder al correo, gestionar reuniones y utilizar su asistente de inteligencia artificial.

La compañía intenta estabilizar su infraestructura en la nube tras una interrupción masiva iniciada este jueves que mantiene con fallos graves a cerca de veinte herramientas corporativas y educativas en todo el mundo, según el último parte técnico publicado por la empresa.

Hasta el momento, la empresa dijo no tener constancia de que el incidente esté causado por alguna actividad maliciosa.