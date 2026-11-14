ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Ciencia
14 de noviembre de 2026 - 10:05

Microsoft anuncia el restablecimiento total de su servicio tras la caída técnica

Imagen sin descripción

Redacción Internacional, 14 nov (EFE).- La tecnológica Microsoft anunció este sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al resto de los clientes y regiones afectados", señaló la compañía en un mensaje en la red social X.

"Se pueden encontrar nuevas actualizaciones en MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365", añade la comunicación.

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

De esta forma, se pone fin a un problema técnico que provocó una caída global de las comunicaciones de empresas y gobiernos en muchas regiones del mundo desde el pasado jueves.

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que "no había indicios" de que fuese el resultado de una actividad "maliciosa".

Microsoft pidió disculpas por las interrupciones y avanzó que proporcionará un informe completo posterior al incidente una vez se haya completado su revisión.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Del meme a la realidad: Las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
04
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
05
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más

Te puede interesar