El pasado 10 de noviembre, la compañía estableció una horquilla indicativa de entre 70 y 78 dólares por título en la presentación de su folleto para empezar a cotizar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Pero varias fuentes anónimas informaron a la cadena de que el precio final de los títulos de su estreno en Wall Street este jueves podría superar ese rango previsto.

La compañía, dirigida por Dario Amodei, prevé cerrar este martes el plazo de pedidos tras el toque de la campana de la Bolsa de Nueva York, lo que permitirá determinar la demanda de los inversores. Está previsto que este miércoles publique el precio definitivo de sus acciones.

Anthropic tiene previsto empezar a operar este jueves en el mercado Nasdaq bajo el símbolo ANT.

La empresa se prepara para un estreno, que se perfila como histórico, con el que espera captar más de 64.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de unos 1,4 billones.

En el documento entregado a la SEC hace una semana, la compañía contempló la colocación de 825 millones de acciones, de las que 801,4 millones serán nuevas acciones en una oferta pública de suscripción (OPS).

Los 23,6 millones restantes serán vendidos por accionistas actuales mediante una oferta pública de venta (OPV).

Según Bloomberg, el interés está siendo tan elevado que la oferta ya ha recibido "pedidos suficientes para cubrir todas las acciones disponibles" desde sus primeros días de comercialización.

Si se cumplen las expectativas, se podría consolidar como la segunda mayor salida a bolsa de la historia, por detrás de la de SpaceX, que captó 75.000 millones de dólares en junio.