La fiscal Claudia María Huespe García, de la Unidad Penal Nº 2 de Horqueta, imputó ayer a María Estelvina Godoy Alvarenga, de 43 años; además, ordenó su detención.

Un total de 14 estudiantes habían denunciado a la propietaria del Instituto Técnico Superior San Expedito, de la ciudad de Horqueta, por estafa.

Supuestamente, Godoy Alvarenga ofertaba en la institución carreras de Licenciatura en Ciencias de la Educación Escolar Básica, Profesorado en Educación Inicial, entre otras.

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De acuerdo a los denunciantes, estos habían cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos que les exigía el Instituto Técnico Superior. A pesar de eso, la institución no les entregó los títulos.

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Sin habilitación

Los afectados indicaron que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fueron informados de que no existían registros de sus nombres.

Además, la institución no estaba habilitada para expedir los títulos que estaban reclamando.

Informes recepcionados en la investigación indican que la institución donde los alumnos cursaron sus estudios no figura en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Además, no participó de procesos de acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).