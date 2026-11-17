La selección de Paraguay disputa el último amistoso del año. En el cierre de la temporada, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Japón: empieza a las 10:10, hora de nuestro país, en el estadio Nacional de Singapur. Transmite Cardinal Romance 98.5 FM.
Lea más: “Ojalá podamos tener el mismo nivel de intensidad que va a proponer Japón”
Paraguay vs. Japón: ¿A qué hora juega hoy?
- Paraguay: 10:10 horas
- Argentina: 10:10 horas
- Brasil: 10:10 horas
- Uruguay: 10:10 horas
- Chile: 10:10 horas
- Ecuador: 08:10 horas
- Colombia: 08:10 horas
- Perú: 08:10 horas
- Venezuela: 09:10 horas
- Bolivia: 09:10 horas
- El Salvador: 07:10 horas
- México: 07:10 horas
- Estados Unidos - Oeste: 06:10 horas
- Estados Unidos - Este: 08:10 horas
- Inglaterra: 14:10 horas
- España: 15:10 horas
- Bélgica: 15:10 horas
- Marruecos: 15:10 horas
- Sudáfrica: 15:10 horas
Paraguay vs. Japón: ¿Dónde ver hoy en vivo por TV?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Paraguay vs. Japón: ¿Dónde ver hoy en vivo en streaming?
Vs Sports - Youtube