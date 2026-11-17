Poco antes de las 6:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la posibilidad de que fenómenos atmosféricos intensos se produzcan en varias zonas de Paraguay durante las próximas horas.

El aviso indica que “núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” y no se descarta la “ocasional caída de granizos” en cinco departamentos: Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapuá y Alto Paraná.

Semana de lluvias y tormentas

El pronóstico general para hoy indica altas probabilidades de precipitaciones y tormentas también en la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

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Las lluvias y tormentas continuarían en gran parte del país durante los próximos días, pudiendo extenderse incluso hasta el fin de semana.