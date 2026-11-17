Dos pasajeros frecuentes figuran en los registros del avión Cessna Citation III, con matrícula N901RH, vinculado al Grupo Vázquez SAE, según declaraciones de vuelo a las cuales tuvo acceso nuestro diario. Uno de ellos es el imputado Federico Miguel Vázquez, y el otro es el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien ya apareció en el otro jet Gulfstream, con matrícula N7DK, que sería del mismo conglomerado y fue incautado por la Fiscalía el domingo último. Sugestivamente, este avión tiene licencia de radio ante Estados Unidos a nombre de la entidad sudamericana.

Tanto Vázquez como Domínguez se intercalaban en el uso del avión con matrícula N901RH. Aunque no registran viajes juntos, la aeronave forma parte del activo de la empresa JET PAR LLC, en la cual el imputado presidente del Grupo Vázquez SAE y el titular de la Conmebol comparten cada uno el 50% de la sociedad desde el 30 de octubre de 2024, según documentos entregados a ABC por funcionarios de Ueno.

La documentación dice que este traspaso por parte de Domínguez al Grupo Vázquez se cerró con una transferencia de US$ 750.000.

Viajes por turno

El 1 de mayo de 2026 es uno de los días en que Miguel Vázquez y Alejandro Domínguez dejaron rastros del uso compartido del avión. La documentación muestra que la aeronave realizó primero un viaje a Encarnación con Federico Miguel Vázquez y su familia como pasajeros.

Tras cumplir con ese tramo, la aeronave emprendió otro vuelo, sin pasajeros, desde Encarnación hasta São Paulo (Brasil). Desde este último destino, el avión regresó a Paraguay con Alejandro Domínguez y Arturo Montero, presidente y director de Asuntos Corporativos y de Gabinete de la Conmebol, respectivamente, según los registros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El domingo 3 de mayo, la aeronave volvió a Encarnación para el retorno de Miguel Vázquez y su familia. En todos estos vuelos figura al mando Jesús Echagüe, piloto de la Conmebol, quien también condujo varios viajes del jet Gulfstream, con matrícula N7DK, ya incautado por la Fiscalía.

El 13 de mayo de 2026, el titular de la Conmebol utilizó el avión que comparte en sociedad con el Grupo Vázquez SAE para un viaje a Ciudad del Este. Junto a Domínguez, además de su familia, figuraban cuatro personas de aparente nacionalidad india. En los registros públicos no existen rastros del motivo de la visita de estas personas al país ni de alguna reunión oficial.

El 22 de mayo, la aeronave emprendió viaje a Argentina con Miguel Vázquez, su familia y algunos directivos del Grupo Vázquez a bordo. El 27 de mayo se repitió el destino; entre los viajeros estaban Miguel Vázquez, Juan Gustale y Alejandro Gómez Abente, todos actualmente imputados y con prisión preventiva en el marco del presunto vaciamiento de Ueno Bank, de ese conglomerado.

Más viajes

El uso por turno del avión Cessna Citation III, con matrícula N901RH, entre el presidente de la Conmebol y el principal accionista del Grupo Vázquez continuó en agosto, setiembre y octubre pasados. Domínguez registra vuelos a Brasil y Chile el 17 de agosto y el 25 y 31 de octubre pasados, mientras que Vázquez figura el 8 y el 24 de agosto últimos, con viajes a Encarnación y Ciudad del Este.

En varias oportunidades ABC Color buscó la versión de Alejandro Domínguez, pero no respondió a nuestros llamados.

Millones de entidad atrapados en Ueno

Mientras Alejandro Domínguez y Miguel Vázquez compartían negocios (una empresa aérea y pagos por “anticipo de comisión futura”, por US$ 3,5 millones), la entidad matriz del fútbol sudamericano invertía millones de dólares en Ueno Bank. Estos fondos, que según los primeros anuncios ascenderían a US$ 14 millones, quedaron atrapados tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el proceso de resolución de la entidad financiera debido a presuntas irregularidades en la concesión de créditos a empresas vinculadas y la caída de su índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo exigido.