Según el Ejecutivo comunitario, los controles de la empresa china para comprobar la seguridad de los artículos son ineficaces, su sistema de moderación es débil y su régimen de sanciones no disuade a los vendedores.

Temu puede ahora examinar el expediente de la investigación y responder por escrito, y si Bruselas confirma sus conclusiones, podrá multarla con hasta el 6 % de su facturación anual mundial.

La empresa dijo en declaraciones a EFE que "analizará cuidadosamente las conclusiones" y mantendrá un "diálogo constructivo" con Bruselas en aras de alcanzar "una resolución amistosa" del asunto.

Temu tiene controles, pero según la Comisión miran más el papeleo que el producto, porque no examinan lo suficiente si los artículos cumplen de verdad los requisitos de seguridad de la Unión Europea (UE).

La plataforma pide informes de ensayo a los vendedores sólo para una parte muy pequeña de lo que venden y, cuando los exige, a menudo no llega a revisarlos.

Tampoco da prioridad a lo que ella misma considera más peligroso porque, pese a identificar juguetes, electrónica o cosméticos como categorías de alto riesgo, no los prioriza durante las inspecciones físicas.

Sobre la moderación, la Comisión señala que el sistema atiende sobre todo a la información del anuncio y no a la seguridad del producto, y que el número de moderadores humanos no ha crecido al ritmo de los anuncios.

En cuanto a las sanciones, fuentes comunitarias explican que las infracciones se contabilizan por categoría y no se suman por comerciante, que un reincidente puede ser tratado como infractor primerizo y que la lista negra llega tarde y es incompleta.

El resultado, según las pruebas que maneja el Ejecutivo comunitario, es que a quien le cierran una tienda le basta con seguir vendiendo a través de otras.

"Comprar en línea no debería significar arriesgarse a adquirir productos ilegales e inseguros", afirmó en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Henna Virkkunen, responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

No obstante, la plataforma defendió este martes que realiza "inversiones significativas en infraestructuras de cumplimiento normativo y en talento humano especializado" y que sus controles "mitigan eficazmente los riesgos", con una "incidencia consistentemente baja de productos problemáticos".

Es el segundo incumplimiento que Bruselas atribuye a Temu dentro de una misma investigación, abierta en octubre de 2024 y que sigue en marcha por el diseño potencialmente adictivo del servicio, la transparencia de sus sistemas de recomendación y el acceso de los investigadores a los datos.

En mayo, la Comisión la multó con 200 millones de euros por no evaluar adecuadamente los riesgos de los productos ilegales en su plataforma, y en octubre aceptó su plan para corregirlo.

Las conclusiones de este martes se refieren a otra obligación, la de aplicar medidas concretas para mitigar esos riesgos, recogida en el artículo 35 de la DSA, y no conllevan por ahora ninguna multa.