La investigación, basada en un análisis de las ofertas publicadas entre 2021 y 2026 en France Travail, el servicio público de empleo francés, detectó un 12,4 % menos de ofertas para las profesiones más susceptibles de automatización respecto a su trayectoria anterior a la llegada de ChatGPT, en noviembre de 2022.

El impacto es mayor en los puestos de recursos humanos, contabilidad, programación y secretariado, así como en las actividades comerciales y de atención telefónica, según el estudio conjunto de Coface, aseguradora francesa especializada en riesgos comerciales, y el Observatorio de Empleos Amenazados y Emergentes (OEM).

El fenómeno no afecta únicamente a los trabajadores que buscan su primer empleo, ya que las vacantes también retroceden en puestos que requieren más de cuatro años de experiencia.

Los autores estiman que, si se mantiene la tendencia observada en el tercer trimestre, el déficit podría alcanzar las 100.000 ofertas en el conjunto de 2026.

Por ahora, las empresas parecen estar frenando las contrataciones antes que recurriendo a despidos, en parte porque todavía evalúan cómo incorporar estas tecnologías, según los autores del estudio.

Sin embargo, los investigadores advierten que una eventual recesión podría acelerar la automatización y sus efectos sobre el empleo.