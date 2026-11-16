La Junta Municipal de Asunción volvió a quedarse sin quorum y el veto parcial de la intendenta Soledad Núñez al Presupuesto 2027 quedó firme. La sesión extraordinaria nocturna, convocada de urgencia por el presidente del cuerpo, Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-HC), no pudo iniciarse. El plazo legal vencía a la medianoche.

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Solo diez ediles, todos colorados

Benítez informó que a las 22:31 la Secretaría constató la falta del quorum necesario para abrir la sesión, fijada para las 22:30. Solo estuvieron en sala diez de los 24 concejales, todos de la bancada colorada: Marcelo Centurión, Mariano Cáceres, Daniel Fernández, Diego Sotomayor, Axel Monge, Luis Carlos Morel, Cynthia Romero, Óscar Rodríguez, Óscar Nolding y el propio Benítez.

Con esa asistencia no hubo debate ni votación. La convocatoria nocturna era el último recurso tras el fracaso de la sesión de la mañana, que tampoco logró quorum.

El plazo se agotó y el veto quedó firme por sanción ficta

La Ley Orgánica Municipal (Ley 3966, artículo 184) da diez días corridos al pleno para pronunciarse sobre el veto. Vencido ese plazo sin tratamiento, el veto queda firme por sanción ficta. Es lo que ocurrió.

Aun con quorum, el resultado no estaba asegurado. Para rechazar el veto y mantener el texto original, la bancada colorada, de 15 ediles, necesitaba 16 votos. El concejal Álvaro Grau (PPQ) ya había dicho que no los tenían.

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Morel: “La ciudadanía tiene que saber”

El concejal colorado Carlos Morel lamentó la falta de quorum. Aseguró que su bancada se presentó con la intención de debatir y que la ciudadanía debía conocer lo que se discutía. Admitió que la sanción ficta deja firme el veto, pero sostuvo que lo correcto era un debate público.

Según Morel, lo que se iba a tratar no era sacar dinero de la Intendencia para pasarlo a la Junta. Explicó que se planteaba una subunidad de administración financiera para gestionar recursos propios, con la Intendencia como ordenadora de gastos. Afirmó que ese esquema funcionó desde 1972 hasta 2020. Ese año, dijo, la Junta fue intervenida por la mala administración de Mario Ferreiro, y el esquema dejó de incluirse en el presupuesto 2021, en plena pandemia.

Para Morel, la Junta tiene como función principal controlar. Sostuvo que no puede hacerlo si depende de la administración que debe fiscalizar, porque “se contraponen los intereses”. Dijo que no pretenden administrar todo el presupuesto y que no pondrán “palo en la rueda” a proyectos beneficiosos para Asunción, aunque serán “fieles contralores” de cada guaraní.