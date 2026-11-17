Un vuelo de Copa Airlines que viajaba de Ciudad de Panamá a Asunción reportó una emergencia en pleno vuelo y debió ser desviado a Bolivia. El avión aterrizó sin incidentes en el aeropuerto internacional Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Hasta ahora, ni la aerolínea ni las autoridades bolivianas informaron cuál fue el problema.

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Emergencia y desvío a Viru Viru

El vuelo CM207 había despegado del aeropuerto de Tocumen (PTY) con destino a Asunción (ASU). Operaba un Boeing 737-8V3, matrícula HP-1723CMP. Según la cuenta especializada AeroSignals, en X, la aeronave fue desviada a Santa Cruz (VVI) y aterrizó sin incidentes a las 21:57, hora local, es decir, las 22:57 en Paraguay.

Según el mismo reporte, la emergencia “ha sido resuelta”. La cuenta no precisó qué la originó ni si hubo afectados a bordo.

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Lo que muestran los registros del vuelo

Las imágenes del seguimiento de la página Flightradar24 permiten reconstruir el recorrido. El avión salió de Panamá, cruzó Colombia, Perú y Brasil, y siguió hacia el sur en dirección a Asunción. En el tramo final cambió el rumbo hacia Bolivia.

El detalle del aterrizaje muestra al avión ingresando desde el sureste hacia Santa Cruz y realizando un giro sobre la zona del aeropuerto antes de tocar pista. El vuelo estaba previsto para llegar a Asunción pasadas las 23:00.

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Sin información oficial

Hasta el cierre de esta nota, no hubo comunicado de Copa Airlines. Tampoco las autoridades bolivianas ni las paraguayas explicaron el motivo de la emergencia.