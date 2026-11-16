La imagen de Santiago Peña recluido en el Regimiento Escolta Presidencial (REP) tras su destitución y procesamiento por el cierre de Ueno Bank marca un hito histórico para el Paraguay, pero lejos está de ser un episodio aislado en la vida política. Una revisión de los archivos periodísticos de ABC demuestra que, desde el retorno de la democracia en 1989, otros tres exmandatarios enfrentaron causas judiciales por corrupción.

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La historia judicial de los jefes de Estado paraguayos expone procesos penales cargados de pruebas, condenas iniciales en primera instancia y un aparato judicial que, con el paso de los años y las chicanas de turno, termina absolviendo o sobreseyendo a los protagonistas de los mayores escándalos públicos.

González Macchi, el antecesor de Peña en el Regimiento Escolta

Hace exactamente dos décadas, el mismo cuartel militar donde guardó reclusión Santiago Peña, albergó a otro expresidente. Luis Ángel González Macchi, quien gobernó el país entre 1999 y 2003 tras la crisis del Marzo Paraguayo, fue condenado en diciembre de 2006 a ocho años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Tras el fallo condenatorio, González Macchi fue remitido al Regimiento Escolta Presidencial, donde permaneció recluido durante aproximadamente 25 días hasta que un tribunal le concedió el arresto domiciliario.

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El desenlace favorable para el exmandatario llegó apenas unos meses después, en mayo de 2007, cuando una Cámara de Apelaciones resolvió sobreseerlo definitivamente, y dejó sin efecto la sentencia de primera instancia y borró sus antecedentes penales.

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Cubas Grau, en la Infantería y Wasmosy condenado sin pisar la cárcel

Antes de González Macchi, el protagonista de los estrados judiciales fue Raúl Cubas Grau. En febrero de 2002, tras regresar al país desde Brasil, donde se encontraba asilado luego de renunciar en marzo de 1999, fue detenido y recluido en la sede de la Primera División de Infantería.

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Cubas enfrentó procesos por homicidio doloso por omisión, debido a las muertes de jóvenes manifestantes durante las protestas del Marzo Paraguayo; frustración de la persecución penal por la liberación del exgeneral Lino Oviedo; y lesión de confianza por el presunto desvío de unos G. 2.000 millones de fondos reservados de la Presidencia.

Obtuvo su libertad ambulatoria en septiembre de 2002 y, con el correr del tiempo, fue sobreseído en todas sus causas.

El primer eslabón de esta cadena fue Juan Carlos Wasmosy, presidente entre 1993 y 1998. Tras dejar el Ejecutivo y asumir como senador vitalicio, el Congreso lo despojó de sus fueros en 1999 para que enfrentara a la Justicia.

La Fiscalía lo acusó de lesión de confianza y defraudación por un auxilio financiero irregular de G. 42.500 millones otorgado al quebrado Banco de Desarrollo. En abril de 2002 fue condenado a 4 años de prisión, pero nunca llegó a pisar una celda. En junio de 2007, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de manera definitiva.

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El turno de Santiago Peña

Santiago Peña, en el día de su cumpleaños, fue trasladado del Regimiento Escolta Presidencial (REP) a la cárcel militar de Viñas Cue.

Actualmente se encuentra imputado por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el marco de la investigación por el vaciamiento de Ueno Bank.