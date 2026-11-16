La Fiscalía de Estados Unidos alega que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pagó sobornos a funcionarios de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Hasta ahora, ningún funcionario paraguayo fue identificado públicamente en el caso.

La acusación consta en un escrito presentado el 11 de noviembre ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia. Allí, el fiscal Anthony T. Aminoff pidió incorporar al juicio pruebas de “otros delitos” de Marset. El proceso comenzará en enero. El acusado enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, lavado de activos y narcoterrorismo.

Lea más: A Ultranza: Marset habría movido US$ 4,2 millones en Ueno mientras Peña era accionista

Paraguay, en la lista de países con sobornos

El semanario uruguayo Búsqueda divulgó el contenido del documento, y luego lo replicaron El Observador de Uruguay e Infobae. Según el escrito, Marset aplicaba el modelo de “plata o plomo”: dinero para quien cooperaba y violencia para quien se oponía. Los fiscales aseguran que los sobornos le permitieron seguir con el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo sin interferencia de las autoridades.

Los medios consultados no detallan cuántos funcionarios paraguayos habrían cobrado, qué cargos ocupaban ni qué montos se pagaron. El documento solo incluye a Paraguay en la lista de países donde el gobierno estadounidense presentará pruebas. En contraste, sobre Bolivia el escrito da más detalles: habría un sistema de pagos periódicos a un alto funcionario que repartía el dinero entre otros miembros del gobierno.

Lea más: Paraguay aguarda datos de Bolivia sobre Marset: “Cuanto más salga a la luz, mejor”, afirma ministro

Cuatro años prófugo de la Justicia paraguaya

El dato golpea de lleno al país. Marset estuvo cuatro años prófugo de la Justicia paraguaya antes de ser capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El operativo reunió a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la DEA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detienen al fiscal general de Bolivia tras ser ligado al narco Sebastián Marset

Lo que dice la defensa

La defensa de Marset se opone a que los mensajes y los testimonios sobre sobornos se admitan como prueba. Corresponde al juez Alston decidir. Todo lo expuesto son acusaciones de la Fiscalía y no sentencias.