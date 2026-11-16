La Fiscalía de Estados Unidos alega que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pagó sobornos a funcionarios de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden. Hasta ahora, ningún funcionario paraguayo fue identificado públicamente en el caso.
La acusación consta en un escrito presentado el 11 de noviembre ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito Este de Virginia. Allí, el fiscal Anthony T. Aminoff pidió incorporar al juicio pruebas de “otros delitos” de Marset. El proceso comenzará en enero. El acusado enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, lavado de activos y narcoterrorismo.
Lea más: A Ultranza: Marset habría movido US$ 4,2 millones en Ueno mientras Peña era accionista
Paraguay, en la lista de países con sobornos
El semanario uruguayo Búsqueda divulgó el contenido del documento, y luego lo replicaron El Observador de Uruguay e Infobae. Según el escrito, Marset aplicaba el modelo de “plata o plomo”: dinero para quien cooperaba y violencia para quien se oponía. Los fiscales aseguran que los sobornos le permitieron seguir con el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo sin interferencia de las autoridades.
Los medios consultados no detallan cuántos funcionarios paraguayos habrían cobrado, qué cargos ocupaban ni qué montos se pagaron. El documento solo incluye a Paraguay en la lista de países donde el gobierno estadounidense presentará pruebas. En contraste, sobre Bolivia el escrito da más detalles: habría un sistema de pagos periódicos a un alto funcionario que repartía el dinero entre otros miembros del gobierno.
Lea más: Paraguay aguarda datos de Bolivia sobre Marset: “Cuanto más salga a la luz, mejor”, afirma ministro
Cuatro años prófugo de la Justicia paraguaya
El dato golpea de lleno al país. Marset estuvo cuatro años prófugo de la Justicia paraguaya antes de ser capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El operativo reunió a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la DEA.
Lea más: Detienen al fiscal general de Bolivia tras ser ligado al narco Sebastián Marset
Lo que dice la defensa
La defensa de Marset se opone a que los mensajes y los testimonios sobre sobornos se admitan como prueba. Corresponde al juez Alston decidir. Todo lo expuesto son acusaciones de la Fiscalía y no sentencias.