Pequeños drones equipados con placas estériles que sobrevolaban a los animales consiguieron captar las secreciones de las ballenas en las costas de Canadá y las comprobaciones posteriores demostraron la elevada precisión genética al compararlo con muestras de biopsias convencionales.

El trabajo ha sido realizado por investigadores de la Universidad de St Andrews, en colaboración con la Universidad de Copenhague, la North Coast Cetacean Society y el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá, y los resultados se han publicado este martes en la revista Molecular Ecology Resources.

Además de obtener información fundamental sobre la salud y la diversidad de las poblaciones de ballenas, esta técnica no invasiva permite a los investigadores analizar, además del material genético, toda la comunidad de microorganismos presentes en su respiración, lo que representa -según los científicos- una ventana para conocer su estado de salud.

La técnica de recolección de muestras no tiene, según los autores del trabajo, precedentes en el mundo, y permite eludir las intervenciones físicas, como los dardos o las biopsias, además de las aproximaciones en barco hasta los animales, algo que en algunos lugares y para determinadas especies no está permitido.

Así, los investigadores volaron un dron sobre los chorros que emiten las ballenas al respirar en superficie para recolectar esas muestras, en la mayoría de los casos controlando el dispositivo desde tierra y sin intervención de ninguna embarcación.

Este trabajo ha reportado el primer conjunto de datos del genoma completo a nivel poblacional de las ballenas jorobadas del Pacífico Norte, ya que antes solo se disponía públicamente del genoma completo de una ballena jorobada de esa región.

Los investigadores comprobaron que las ballenas jorobadas del Pacífico Norte eran genéticamente distintas de las del Atlántico Norte, y confirmaron que los datos derivados del soplo se comportan igual que los datos genómicos convencionales.

Descubrieron además que aproximadamente el 16 por ciento del ADN en cada muestra de exhalación proviene principalmente de los microbios que habitan las vías respiratorias de la ballena, lo que significa que una sola respiración podría revelar información tanto sobre la ballena como sobre su microbioma respiratorio, lo que representa una posible ventana para conocer su estado de salud.

Los datos genómicos son fundamentales para la conservación de las ballenas, ya que permiten a los investigadores evaluar la salud y viabilidad de las poblaciones, medir la diversidad genética y los niveles de endogamia o estimar indicadores demográficos clave, como el tamaño efectivo de la población.

La información sirve además para analizar lazos de parentesco y dinámicas sociales y para evaluar las relaciones familiares entre ballenas que comparten zonas de alimentación para investigar cómo se forman sus vínculos sociales.