"Es difícil imaginar la industria de la IA sin Jensen", afirmó Altman durante la cumbre Dealbook, que se celebra anualmente en Nueva York y que está organizada por The New York Times.

El ejecutivo describió a Huang, que dimitió la semana pasada tras confesar que tuvo una aventura con una supuesta espía del Gobierno chino, como "único".

"Creo que 'único' es una forma estupenda de describirlo", expresó, y destacó que Huang fue uno de los primeros en apostar por OpenAI.

Con él coincidió Greg Brockman, presidente de la tecnológica, quien además resaltó que ha hablado con él tras destaparse el escándalo: "Mi mujer y yo somos amigos suyos y de su familia, así que nos hemos puesto en contacto con él personalmente para estar a su lado en estos momentos".

Palmer Luckey, cofundador de la empresa de tecnología de defensa Anduril, también defendió a Huang: "China quiere que Jensen se vaya, así que yo quiero que se quede".

"Jensen es quien construyó esta empresa desde cero. La entiende a la perfección. Sus relaciones personales son la razón por la que todos están dispuestos a hacer negocios con él", opinó Luckey, quien, a diferencia de Huang, apunta por un mayor control de EE.UU. en las exportaciones de chips a China.

Huang, que cofundó Nvidia en 1993, dimitió el pasado jueves después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, entonces directiva de la empresa singapurense Megaspeed y sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos, así como con empleadas de Nvidia.

La junta directiva de Nvidia anunció el pasado 8 de noviembre una investigación independiente y aseguró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional estadounidense o secretos de la compañía.

Huang ha aceptado comparecer ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos.

En la cumbre Dealbook, que continúa esta tarde, también participan la modelo y empresaria Hailey Bieber, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el magnate Elon Musk y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.