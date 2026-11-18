La Instrucción de Procedimiento IP 02, fechada el 12 de mayo de 2016, forma parte de la Norma de Gestión de Disponibilidades de Caja de Itaipú y trata sobre “Aplicaciones Financieras”. Su sección 5.3 se titula “Elección del banco” y fija las reglas para cada margen.

Para Paraguay, dice que las aplicaciones financieras “se deben mantener” en bancos habilitados legalmente y constantes en la relación aprobada por el Directorio Ejecutivo (RDE), “respetando los criterios básicos”. La redacción es imperativa y el texto al que accedió ABC no prevé excepciones.

Los criterios son cuatro y se enumeran uno tras otro: estar entre los cinco mejor calificados en relación con el riesgo, tener una “experiencia mínima de 5 (cinco) años en el mercado paraguayo”, contar con calificación AAApy/AApy o equivalente, y ofrecer mejor rentabilidad solo con baja exposición al riesgo y sin especulación financiera.

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La misma regla, en dos idiomas

La versión en portugués del documento, titulada “Seleção dos bancos”, repite la exigencia: “experiência mínima de 5 anos no mercado paraguaio”. El texto es el mismo para las dos márgenes de una binacional, y para Brasil la norma es todavía más estricta: allí las aplicaciones se mantienen solo en el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal.

La norma pide experiencia “en el mercado paraguayo”, pero no aclara si se cuenta desde la licencia bancaria o desde la existencia de la sociedad. Ueno obtuvo su licencia el 1 de diciembre de 2023 y empezó con Itaipú en enero de 2025, según había informado la binacional. Antes fue Financiera Ueno (desde 2021) y, originalmente, Financiera El Comercio (1976). CNN Brasil sostiene que esa trayectoria no equivale a cinco años como banco, e Itaipú no explicó cómo hizo el cálculo.

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Quiénes debían aplicarla

La propia norma pone el filtro en el Directorio Ejecutivo: los bancos deben estar “previamente autorizados” por ese órgano. Los estados financieros de Itaipú agregan que, para los bancos privados, el Directorio decide con justificación fundamentada del Director Financiero y análisis de riesgo de una calificadora reconocida.

El Directorio Ejecutivo -paraguayo durante el periodo en que se depositaron los millonarios fondos de Itaipú- que hasta esta mañana estaban a cargo de la binacional, son Justo Aricio Zacarías Irún, director general; Hugo Osvaldo Zárate, director técnico - quien ahora sustituye a Zacarías-. También Iris Magnolia Mendoza, directora jurídica y esposa del senador colorado Silvio “Beto” Ovelar; Julio Rodrigo Paredes (coordinación) y Justino Oscar Abrahan (administrativo) y socio comercial de Justo Zacarías en la empresa Gaia.

Por su parte, Derlis Gauto Santacruz, director financiero, ingresó recientemente en reemplazo de Rafael Demetrio Lara, el único que hasta la fecha fue removido del directorio.

Del lado brasileño sostienen que “el proceso fue iniciado por la parte paraguaya”, con un dictamen jurídico y un análisis financiero que avalaron la habilitación. Fuentes internas de la binacional agregan que la decisión no requería la aprobación del Consejo de Administración, aunque los consejeros no pueden alegar desconocimiento de lo que se estaba haciendo.

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Lo que Itaipú dijo y lo que no

El 13 de octubre, Itaipú publicó en X una tabla de saldos con un texto en modo de comunicado, avalando las decisiones con el siguiente texto: “La selección de las instituciones financieras exige que estas deben poseer calificación de riesgo AAApy o Aapy o equivalente; y ofrecer la mejor rentabilidad garantizando la seguridad de los recursos, conforme Norma de Gestión de Disponibilidades de Caja – Instrucción de Procedimiento 02 Aplicaciones Financieras, actualmente vigente de carácter binacional”.

Es decir, según ese texto, los fondos se colocan “exclusivamente en bancos legalmente habilitados, previa aprobación del Directorio Ejecutivo por resolución RDE”, con calificación AAApy o Aapy.

Itaipú citó la IP 02 y la aprobación por RDE, pero no entregó el documento ni los números o fechas de las resoluciones. Y entre los requisitos que la binacional enumeró no figuraba la antigüedad de cinco años. La tabla ubicaba a Ueno con AA pero no mencionaba que recién es banco desde diciembre de 2023.

El comunicado del 7 de noviembre reconoció que Itaipú empezó con Ueno en enero de 2025, sin mencionar la resolución del Directorio que lo habilitó. ABC consultó sobre las tasas y los plazos desde el 6 de octubre, pero sigue sin respuesta hasta la fecha.

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Lo que dejó la excepción

Al 3 de noviembre, día de la intervención del BCP, Itaipú tenía en Ueno G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones, el 7,6% de las remesas ingresadas desde Brasil entre 2024 y 2026. Son más de tres veces los promedios de US$ 49,8 millones y G. 27.703 millones que Itaipú había mostrado solo días antes, el 13 de octubre.

El criterio de baja exposición al riesgo también está en la norma. Pero Ueno era el tercer banco de la binacional, y ABC calculó que con Sudameris y Continental concentraban cerca del 80% del total. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre apenas G. 228,3 millones por depositante.

Itaipú presentó el 7 de noviembre una denuncia penal contra los directivos de Ueno, patrocinada por la directora Jurídica Iris Magnolia Mendoza, y se reservó derechos como víctima. ABC informó ese día que la binacional tampoco retiró su dinero tras el sumario que el BCP abrió a Ueno el 24 de setiembre.

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La cúpula en la mira

Ante la crisis, el presidente Pedro Alliana impulsaría cambios en la binacional. La salida de Zacarías sería inminente y lo reemplazaría Hugo Osvaldo Zárate Chávez, según versiones pero sin documentación que lo acredite.

Pero además deberían ser removidos otros directores que permitieron que los fondos de Itaipú se colocaran en una institución que no cumplía con los requisitos de la entidad. Las primeras investigaciones apuntan a información inexacta de las direcciones Jurídica y Financiera.

El Consejo de Administración ya perdió a cuatro integrantes por los decretos 7215 y 7216 del 10 de noviembre. Según el sitio de Itaipú, quedan Miguel Báez, Félix Eladio Sosa Giménez y el canciller Rubén Darío Ramírez Lezcano.