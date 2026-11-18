Aunque todavía no se dio a conocer el número del decreto del nombramiento, la Presidencia de la República informó que Hugo Osvaldo Zárate Chávez, quien hasta hoy era director técnico de Itaipú, asume la dirección general paraguaya de la binacional. ABC había adelantado esta mañana que el presidente Pedro Alliana impulsaría una reestructuración en la binacional y que Zárate sería el reemplazante.

El cambio se produce en plena crisis por los fondos de Itaipú en Ueno Bank. La binacional reconoció que al 3 de noviembre, día de la intervención del BCP, mantenía allí US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones. Además, depositó en un banco con apenas 13 meses de operación bancaria, pese a que su norma IP 02 exige cinco años de experiencia en el mercado paraguayo.

Quién es Zárate

Según su currículum oficial, Zárate Chávez es ingeniero electricista, egresado de la Universidad para el Desarrollo de Santa Catarina (Joinville) en 1988. Hizo un posgrado en Sistemas de Control y Automatización en la Universidad Federal de Santa Catarina (1999-2000).

Es un hombre de la casa. Llegó a Itaipú en 1989, primero en el sector de apoyo eléctrico del consorcio CIE y luego en el Departamento de Operación, y en julio de 1991 pasó al cuadro propio de la binacional. Fue supervisor de la operación del sistema eléctrico interconectado hasta 2002 y gerente de esa división entre 2004 y 2007.

En 2008 fue designado superintendente de Operación, cargo al que volvió en 2012 y que ocupó hasta ser nombrado director técnico. Participó en la instalación del primer sistema SCADA de Itaipú (2000-2003), fue catedrático en la Universidad Nacional del Este y trabajó en la elaboración de normas e instrucciones de la Comisión Mixta de Operación (ANDE, Itaipú y Eletrobras) entre 1992 y 2021.

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Nombrado en 2023

Zárate fue nombrado director técnico en agosto de 2023, en reemplazo de Luis Gilberto Valdez González. El decreto N° 11 del 15 de agosto de 2023 lo designó. Zacarías había sido nombrado ese mismo mes, en carácter interino, a la espera del acuerdo constitucional del Senado.

Su perfil es técnico y no financiero, pero integra el Directorio Ejecutivo, el órgano que según la IP 02 aprueba los bancos donde se colocan los fondos.

Lo que falta aclarar

El nuevo director paraguayo hereda una binacional con US$ 163,8 millones atrapados, una denuncia penal en marcha y un Directorio y un Consejo en reordenamiento. Tampoco se sabe aún qué pasará con las direcciones Financiera y Jurídica, que están bajo la lupa.