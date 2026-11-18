Los científicos también descubrieron cómo el grado de entrelazamiento de los filamentos ejerce una influencia significativa en la rigidez de la malla. Es decir, tal y como lo comparan los científicos, una pila de bufandas de punto es más rígida que un montón de lana suelta.

Con la combinación de la teoría matemática, simulaciones numéricas y experimentos en el laboratorio, estos resultados ofrecen una nueva perspectiva sobre el funcionamiento interno de las células que podría permitir una mejor comprensión de ciertos fenómenos biológicos como la propagación de las células cancerígenas.

El descubrimiento fue llevado a cabo por los científicos del CNRS, de la Universidad París Cité y de la Universidad París-Saclay, que trabajan en el Laboratorio de Física Teórica y Modelos Estadísticos (CNRS/Universidad París-Saclay), de Física y Mecánica de Medios Heterogéneos (CNRS/ESPCI París-PSL/Universidad de la Sorbona/Universidad París Cité) y de Suelos, Sólidos, Estructuras y Riesgos (CNRS/Universidad de Grenoble Alpes).

El estudio se realizó con el apoyo de la Fundación Bettencourt Schueller, a través del programa Impulscience, una institución francesa que se dedica a impulsar proyectos que contribuyen al bienestar común y a la proyección internacional del país.