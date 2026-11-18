El comunicado, bautizado 'MisAnthropic' (misántropo), recoge que la compañía se apresura a ser la primera en desarrollar la IA con capacidad de automejora mientras que denuncia que esta podría "concentrar el poder y escapar del control humano".

"La empresa utiliza una imagen de seguridad para atraer inversores, empleados y al público, incluso mientras ha debilitado discretamente sus compromisos de seguridad y ha presionado para que se implementen regulaciones que solo le benefician", asegura el mensaje.

En este sentido, acusa a Anthropic de "no ser una empresa de IA segura" y llama a rechazar "su temerario intento de acumular poder en nombre del bien común".

Entre el grupo de firmantes se encuentran Oliver Hart, Nobel de Economía 2016; Judea Pearl, Premio Turing en 2011 por sus contribuciones a la IA; el psicólogo de Harvard, Steven Pinker; el cofundador y responsable científico de Hugging Face, Thomas Wolf; e Igor Babuschkin, cofundador de xAI junto a Elon Musk.

Anthropic estudia fijar el precio de su salida a bolsa en hasta 85 dólares por acción, por encima de la horquilla inicial de entre 70 y 78 dólares, según Bloomberg, y tiene previsto empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ANT.

La empresa se prepara para un estreno, que se perfila como histórico, con el que espera captar más de 64.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de unos 1,4 billones.

El pasado septiembre, la denuncia de Jacob Coxon, un exinvestigador de Anthropic y OpenAI, desató una polémica sobre la seguridad de la inteligencia artificial, después de que acusara a ambas compañías de priorizar la carrera por desarrollar modelos cada vez más potentes frente a las garantías de seguridad.

Días después, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, pidió, junto a otros líderes del sector como Sam Altman (OpenAI) y Mark Zuckerberg (Meta) ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial para dar tiempo a que avanzaran las medidas de seguridad.