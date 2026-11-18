El estudio se desarrolló en el marco del proyecto SUBSILIENCE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), y fue dirigido por la catedrática de Prehistoria de la UC y responsable del grupo, Ana Belén Marín-Arroyo.

Participaron en la investigación también Marco Vidal-Cordasco, investigador vinculado a la Universidad de Cantabria y a la Universidad de Cambridge, y Guillermo Rodríguez-Gómez, de la Universidad de Sevilla, con vinculación también a la Universidad Complutense de Madrid.

Durante el periodo analizado, el trabajo explica que Europa experimentó oscilaciones climáticas que afectaron a la vegetación, a la distribución de los grandes herbívoros y a la disponibilidad de alimentos para las poblaciones humanas.

Según las estimaciones del estudio, la productividad de los ecosistemas disminuyó, con una reducción especialmente acusada de los recursos entre hace 45.000 y 40.000 años.

Uno de los resultados "más novedosos" del trabajo se refiere a la influencia de las relaciones entre grupos humanos y las simulaciones indican que las poblaciones neandertales más aisladas, con grupos separados por mayores distancias, presentaban una mayor vulnerabilidad ante las fluctuaciones demográficas y ambientales.

Por el contrario, una mayor movilidad y la proximidad entre grupos favorecían su persistencia, unas condiciones que pudieron facilitar los contactos entre comunidades, el intercambio de individuos y el mantenimiento de poblaciones conectadas, reduciendo los efectos del aislamiento.

De esta forma, según la directora del estudio, la principal conclusión es que "la supervivencia no estuvo determinada únicamente por las condiciones ambientales, sino que la conectividad fue fundamental. Las poblaciones mejor conectadas eran más resilientes, y eso pudo marcar la diferencia en uno de los momentos más críticos de la historia humana”, apunta Ana Belén Marín-Arroyo.

La resiliencia, por tanto, dependía no solo del tamaño de la población, sino también de las redes sociales que las comunidades eran capaces de mantener.