"La gran mayoría de los Estados que han tomado la palabra han expresado su firme apoyo a un mandato para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante, o se han mostrado abiertos a esa posibilidad", señaló la campaña Stop Killer Robots ("Parad los robots asesinos"), que desde hace 10 años pide el control de estas armas.

Entre los países que han mostrado su apoyo a un tratado vinculante figuran naciones latinoamericanas como Brasil, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, México o Cuba, potencias militares como China y Estados de la Unión Europea como Francia o Italia, indicó Stop Killer Robots.

España y países como India, Marruecos, Turquía o Canadá, según estos observadores, no han dejado clara su posición, mientras que Estados Unidos prefiere una fórmula que no sea vinculante (sin obligaciones internacionales) y Rusia, Polonia o Japón prefieren que el debate prosiga como en la actualidad, sin negociaciones.

"Si no se ponen en marcha negociaciones con un calendario definido, se corre el riesgo de que todo dependa de los avances tecnológicos y las prácticas en el campo de batalla, en lugar de en instrumentos jurídicos basados en principios éticos", advirtió la directora ejecutiva de Stop Killer Robots, Nicole van Rooijen,

La campaña recuerda que también están a favor de negociar un tratado tanto Naciones Unidas como el Comité Internacional de la Cruz Roja y cientos de organizaciones de la sociedad civil.

A principios de esta semana el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, subrayó que, si no se prohíben, las armas autónomas antipersona "serán cada vez más accesibles no sólo para los Estados, sino también para una gama más amplia de actores, incluidos grupos armados y organizaciones criminales".

"Nunca se debe permitir que una máquina tenga el poder de decidir si un ser humano vive o muere, aseguró.

La conferencia cuenta con la participación de representantes de los 128 Estados parte, incluidas las grandes potencias, y finaliza en principio este viernes, 20 de noviembre, aunque podría prolongarse hasta el sábado si continúan los desacuerdos en torno al camino a seguir.

Por ahora la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales incluye cinco protocolos sobre otros armamentos (minas antipersona, armas incendiarias, armas láser cegadoras, etc) y de comenzar las negociaciones quedaría por establecer si se regularían en un sexto protocolo en un tratado independiente.

Las armas autónomas, incluidos determinados tipos de drones, ya se están utilizando en diversos conflictos actuales, como los de Ucrania, Oriente Medio o Sudán.