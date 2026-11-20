"No hay que anticipar ningún cambio en estas políticas", dijo hoy Bessent -en una entrevista con la cadena CNBC- al enfatizar que los chips H200 de Nvidia son "el límite" de los que Estados Unidos permite vender a China.

"Ya hemos acordado que los H200 son el umbral de los chips que pueden venderse a los chinos y eso continúa según lo previsto", agregó el secretario.

Nvidia señaló esta semana que ha dejado de enviar a China procesadores de su familia Hopper, a la que pertenecen los H200, pese a que Washington había autorizado su exportación a determinados clientes chinos mediante un sistema de licencias individuales.

Bessent también aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, no hablaron sobre el ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, en su reciente reunión en la ciudad meridional china de Shenzhen.

Huang, que cofundó Nvidia en 1993, dimitió el pasado 11 de noviembre después de que trascendieran varias relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, entonces directiva de la empresa singapurense Megaspeed y sospechosa de trabajar para los servicios de inteligencia chinos, así como con empleadas de Nvidia.

Esta semana, dos congresistas demócratas abrieron una nueva investigación para determinar si la compañía trató de influir en las actuaciones del Departamento de Comercio sobre Megaspeed, tecnológica sospechosa de participar en esas operaciones.

Al margen, Bessent dijo -en la entrevista- que Trump y Xi acordaron en su reunión que "siempre debe haber intervención humana en las decisiones militares tomadas con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA)" y que esta tecnología "no debe actuar de forma autónoma en operaciones de importancia".

Sobre la reciente salida a bolsa de Anthropic, Bessent dijo que en las próximas semanas uno de los fundadores de la empresa -no especificó quién- realizará "una importante donación" al programa 'Trump Accounts' ('Cuentas de Trump'), impulsado por el Gobierno estadounidense para abrir cuentas de inversión para niños nacidos entre 2025 y 2028.