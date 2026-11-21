La presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Liz Crámer, reveló detalles de una tensa reunión mantenida con el entonces aún presidente de la República, Santiago Peña, en la que representantes del sector financiero expusieron sus preocupaciones sobre la situación de Ueno Bank.

Según su relato, el ahora exmandatario reaccionó con duros reproches, mencionó al expresidente Horacio Cartes y habría advertido sobre la posibilidad de impulsar una legislación que perjudique a los bancos.

Las declaraciones de Crámer fueron realizadas durante una entrevista en el programa Garganta, de Latitud 25, donde describió el comportamiento del exjefe de Estado durante un encuentro privado, celebrado el pasado 10 de septiembre.

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Peña habría amenazado con una ley que “no les va a gustar” a los bancos

Uno de los pasajes más graves del relato de Liz Crámer apunta a una supuesta advertencia del expresidente Santiago Peña sobre la posibilidad de promover cambios legislativos desfavorables para el sector financiero.

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Según la presidenta ejecutiva de Asoban, el exmandatario se refirió a una presunta “guerra comercial entre bancos” y deslizó que el conflicto podría derivar en una iniciativa legislativa. “Quién sabe si esto no termina en una legislación que no les puede gustar”, habría expresado Peña durante el encuentro, de acuerdo con el testimonio de Crámer.

La dirigente relató que decidió confrontar directamente al expresidente ante lo que interpretó como una amenaza.

Según su versión, le preguntó si sus palabras constituían una advertencia contra el sector bancario, a lo que el exmandatario habría respondido: “Quién sabe”.

Peña habría reprochado a banqueros por advertencias sobre Ueno Bank

De acuerdo con el testimonio de Liz Crámer, otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Santiago Peña cuestionó que los representantes del sector bancario hubieran trasladado sus preocupaciones al expresidente Horacio Cartes.

“Ustedes llevaron esto a una persona en una vulnerabilidad, a un pobre señor que está enfermo”, habría reclamado el exmandatario a los miembros de Asoban, según la versión de Crámer.

La referencia, de acuerdo con la dirigente bancaria, apuntaba directamente a Cartes.

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“Una persona sacada, a la defensiva y en guerra”

La presidenta ejecutiva de Asoban no ocultó su sorpresa por la actitud que atribuyó al exjefe de Estado durante la reunión.

“Estoy hablando de una persona sacada, totalmente fuera de su papel, a la defensiva y en guerra”, afirmó Crámer al describir el comportamiento de Santiago Peña.

La ejecutiva sostuvo que los representantes de Asoban, posterior a dicho encuentro, acudieron a una reunión pública y le entregaron a Peña un informe de 21 páginas sobre lo que consideraban una situación crítica de Ueno Bank, sumando así nuevas advertencias a las que ya habían presentado el año anterior.