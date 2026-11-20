Las tormentas generadas hoy en el territorio nacional afectaron a la conectividad aérea del país. La aerolínea Latam Airlines informó oficialmente que debió desviar uno de sus vuelos internacionales con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y cancelar otras conexiones programadas debido a la inclemencia del tiempo.

De acuerdo con el reporte oficial, el vuelo LA1325, que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Asunción este viernes, no pudo completar su descenso en el aeropuerto Silvio Pettirossi por las malas condiciones climáticas en la zona de aproximación y tuvo que ser desviado de emergencia hacia el aeropuerto de Campo Grande, en Brasil.

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También se tuvo que cancelar tanto el tramo pendiente de llegada a Asunción como el vuelo LA1301, que debía partir desde Asunción rumbo a São Paulo (Guarulhos).

Vuelos especiales para este sábado

Para dar una salida a los pasajeros que quedaron varados o perdieron sus conexiones tras el cierre operativo por el temporal, la empresa aérea anunció la programación de dos vuelos especiales para este sábado.

Según el cronograma actualizado, el vuelo LA1331 despegará desde Campo Grande con destino final a Asunción a las 13:00 (hora local), y permitirá que los viajeros provenientes de Chile completen finalmente su itinerario.

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Posteriormente, el vuelo LA1333 partirá desde el Silvio Pettirossi hacia el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, a las 16:10 (hora local).

A través de un comunicado, Latam lamentó los inconvenientes y contratiempos ocasionados a los usuarios afectados por el cambio de planes, pero enfatizó que las decisiones adoptadas responden estrictamente a protocolos preventivos, para la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.