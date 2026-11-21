El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca , integrante del equipo que investiga el caso Ueno Bank, denunció ayer que durante el allanamiento realizado en la sede de la empresa GSR Security, el martes último, fue amenazado por el propietario de la firma, Fabricio Martín Martínez Appleyard, actualmente procesado y encarcelado.

La situación denunciada por el agente de Delitos Económicos y Anticorrupción activó los mecanismos del protección con que cuenta el Ministerio Público para estos caso; además del pronunciamiento de la fiscal general del Estado Alba Rocío Cantero Vera.

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“Expreso mi firme rechazo a los hechos de hostigamiento, intimidación y amenazas denunciados públicamente por el agente fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, durante las investigaciones del caso Ueno Bank”, resalta parte del comunicado emitido por la titular del Ministerio Público.

Resalta que la institución a su cargo solicitó a la Policía Nacional que disponga los recaudos de protección correspondientes y reafirmó que “ningún acto de intimidación o presión detendrá la labor del Ministerio Público”, según destaca otra parte del pronunciamiento.

Fiscal del caso Ueno Bank denunció amenaza de muerte

El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, integrante del equipo que investiga la causa N° 89/2026 conocida como el caso Ueno Bank, donde están procesados y encarcelados los principales directivos de la entidad bancaria cerrada, encabezados por Miguel Vázquez Villasanti, denunció ayer que fue amenazado de muerte por el propietario de GSR Security Fabricio Martín Martínez Appleyard, durante el allanamiento en la sede de la empresa, iniciada el martes último.

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“Él hizo una amenaza directa en contra de mi persona de que me iba a perjudicar y lo hace en término de crimen organizado, puede interpretarse fácilmente como que voy a atentar contra tu integridad física o contra tu vida”, expresó Corbeta Dinamarca en comunicación con ABC Cardinal.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción relató que los hechos de amedrentamiento se dieron cuando la comitiva fiscal policial ingresaba a la empresa y Martín Martínez comenzó a retrasar el ingreso. Resaltó que esa actuación podía frustrar cuestiones importantes para la investigación, por lo que decidió ultimar al empresario con la advertencia de que sería detenido.

“Yo le hice la advertencia a ese señor que si no nos dejaba ingresar en ese momento íbamos a proceder a su detención y fue en ese momento que esta persona perdió el control, en ese momento lanzó improperios en contra de mi persona y amenazas de forma directa diciendo que me va a perjudicar, que va a perjudicar al fiscal”, puntualizó Corbeta Dinamarca.

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El agente de Delitos Económicos y Anticorrupción resaltó que, si bien explícitamente no se trató de una amenaza de muerte, no lo subestima ya que proviene de un caso considerado como crimen organizado. Agregó que el ahora imputado le manifestó en repetidas ocasiones que tiene contactos políticos muy importantes tanto del gobierno anterior como del actual.

Propietario de GSR Security devolvió G. 3.090 millones

Fabricio Martínez, director y propietario de la firma transportadora de caudales GSR Security, empresa que prestaba servicios directamente vinculados a Ueno Bank y a la procesadora Red Digital, terminó devolviendo de forma íntegra la suma de G. 3.090.600.000 luego de ser detenido por el Ministerio Público al detectarse un faltante en su bóveda.

La devolución de la mencionada suma se dio luego que la comitiva fiscal haya detectado un faltante de G. 3.090 millones en la bóveda de la firma GSR Security, donde según el último arqueo, del 3 de noviembre, debía existir exactamente G. 18.102.290.500 y US$ 189.396.

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Sin embargo, al terminar el conteo solo aparecieron G.15.011.690.500 y los dólares intactos, quedando al descubierto un faltante de G. 3.090.600.000 que pertenecían a fondos registrados a nombre de Red Digital.

Dicha situación ocasionó la detención y posterior imputación de Fabricio Martín Martínez, quien pese de devolver de manera íntegra el dinero faltante, fue procesado por presunta apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal; y actualmente está encarcelado en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).