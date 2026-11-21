Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, ahora de 62 años de edad, fue condenado por un Tribunal de Sentencia el 15 de setiembre de 2023, aunque ese fallo fue ratificado por un Tribunal de Apelación el 26 de diciembre de 2023 y, finalmente, confirmado por la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre de 2026.

El ahora sentenciado fue intendente de la ciudad de Sapucái, luego gobernador del departamento de Paraguarí y por último diputado nacional, siempre en representación del Partido Colorado.

Entre 2009 y 2019, cuando ejerció cargos públicos, no pudo justificar un incremento en su patrimonio por G. 1.934 millones, por lo que le impusieron una sentencia de cinco años de cárcel por el hecho punible de enriquecimiento ilícito, aunque también estuvo procesado por lavado de dinero y declaración falsa.

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Cuevas incluso estuvo preso en la Agrupación Especializada en 2020, ya cuando era diputado, pero luego soportó la mayor parte del proceso en libertad.

El jueves último, 19 de Noviembre de 2026, la jueza de Ejecución de Asunción María Lidia Wyder Mendieta ordenó la captura nacional de Miguel Cuevas, quien “deberá ser remitido a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios a los efectos de ser trasladado a la penitenciaria que tenga espacio e infraestructura para albergar al mismo, a los efectos del cumplimiento de la pena privativa de libertad de cinco años a la que fue condenado”.

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Ayer, viernes 20 de noviembre de 2026, policías del Departamento de Búsqueda de Fugitivos de Asunción efectuaron dos allanamientos en el distrito de Sapucái, en la casa y en la estancia de Miguel Cuevas, pero sin éxito.

El expolítico colorado no fue localizado, pero según dijo uno de sus hijos a los intervinientes se va a entregar, acompañado de su abogado, en los próximos días hábiles, es decir, a partir del lunes.

Por ser ya un condenado con sentencia firme, Cuevas no podrá quedar en el Centro Nacional de Prevenidos del barrio Tacumbú de Asunción, sino que seguramente será recluido en alguna de las cárceles de Emboscada o puede ser también en la de Villarrica, que es la más cercana a su domicilio.

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Desde que se iniciaron sus problemas judiciales, Miguel Cuevas fue desplazado del escenario político del departamento de Paraguarí, que ahora se disputan otros dos bandos, el de la actual gobernadora Norma Zárate, que es esposa del exsenador Juan Darío Monges, y el del ahora ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja.

De hecho, un hijo de Miguel Cuevas intentó ser intendente de Sapucái, pero perdió en las últimas elecciones contra un hijo de Juan Darío Monges.