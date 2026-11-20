A mediodía en la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq perdía un 3,52 %, el S&P 500 bajaba un 2,07 % y el Dow Jones cedía un 0,56 %.

Anthropic, creadora del asistente de IA Claude, protagonizó ayer la mayor salida a bolsa de la historia y cerró la jornada con una subida del 17 %, pero sus acciones caían hoy en torno al 12,5 %, en la que será su primera sesión completa.

La compañía dirigida por Dario Amodei informó este viernes que captó 93.500 millones de dólares en su debut bursátil después de la sobreasignación (greenshoe) de acciones, superando el hito alcanzado por SpaceX en junio.

Otras empresas relacionadas con la IA se contagiaban del descenso, como Sandisk (-14,3 %), Micron (-12 %), AMD (-10,8 %), Broadcom (-10,3 %), Oracle (-7 %) o Nvidia (-6,6 %).

En medio de las ventas masivas de hoy, el Dow Jones entraba en territorio de corrección, un 10 % por debajo de su último récord, y el Nasdaq borraba las ganancias acumuladas del año, señalaban los analistas.

La aversión al riesgo se extendía a otros activos como el bitcóin, que hoy perdía en torno al 4 % y se situaba bajo el nivel de los 60.000 dólares.

El analista David Miller, de Catalyst Funds, señalaba a CNBC que el debut de Anthropic en paralelo a una caída en el sector tecnológico sugiere que el mercado "cree en la IA pero se está volviendo más selectivo respecto a lo que pagar por ese crecimiento".

"La incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia añade otra capa de riesgo, y la debilidad de esas acciones pese a sus sólidos resultados muestran cuánto costará restaurar la confianza", agregó.