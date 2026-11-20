"No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país", afirmó Trump -durante una rueda de prensa en la Casa Blanca-.

El mandatario comparó esta situación con lo ocurrido con la fabricación de chips y otras industrias que, según dijo, se trasladaron al extranjero y provocaron que Estados Unidos comenzara a quedarse atrás.

El jefe de Estado también elogió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, a quien describió como "un excelente hombre de negocios, un empresario nato", y destacó su papel en la operación por la que el Gobierno estadounidense adquirió acciones del fabricante de semiconductores Intel.

Las declaraciones se producen en un momento en que Lutnick afronta críticas de legisladores y otros sectores por la demora en sancionar a Megaspeed, una empresa tecnológica vinculada al escándalo de Nvidia, y en establecer normas más estrictas sobre el acceso de China a centros de datos en el extranjero.

Al mismo tiempo, las opiniones de Trump llegan tras su viaje a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, y en medio de una creciente controversia en Estados Unidos por la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Las instalaciones han generado oposición en numerosas comunidades por su elevado consumo eléctrico y de agua, el impacto en las facturas de los hogares y sus efectos ambientales.

En las elecciones de medio mandato, del pasado 3 de noviembre, votantes de al menos 38 jurisdicciones rechazaron o aprobaron restricciones a proyectos de este tipo.