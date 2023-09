¿Cuánto tiempo durará la ola de calor en Paraguay?

Este lunes la Dirección de Meteorología e Hidrología presentó un informe con los detalles de la ola de calor que se estableció sobre el territorio nacional. Este es el segundo evento registrado en lo que va del año, remarcó Meteorología.

El reporte indica que en el periodo comprendido entre el 22 hasta el 24 de setiembre ya está afectando a diez localidades en el país. Por ejemplo, la ciudad de Mariscal Estigarribia alcanzó el mayor rango de las temperaturas máximas llegando a los 43,6 ° C.

Las otras ciudades afectadas fueron: Puerto Casado con máximas entre 40,8 a 42° C, Pozo Colorado entre 40,8 a 42,6° C, Concepción entre 40,5 a 41,5° C, General Bruguez entre 41,6 a 42,5° C, San Estanislao entre 39,4 a 39,6 ° C, Asunción entre 39,8 a 40,4° C, Paraguarí entre 39,0 a 39,6° C, Villarrica entre 37,8 a 38,6° C y Encarnación entre 36,4 a 37,6° C.

Ola de calor persistiría hasta mañana

Meteorología también advirtió que según los últimos pronósticos, la ola de calor podría persistir hasta mañana.