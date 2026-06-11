La fiebre albirroja colma el Silvio Pettirossi a 48 horas del debut mundilista

La pasión por la selección paraguaya se hizo sentir este miércoles por la noche en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde cientos de aficionados se concentraron para abordar vuelos con destino a Estados Unidos, sede del Mundial 2026.

El masivo movimiento se registró a menos de 48 horas del estreno de la Albirroja en la competencia, previsto para este viernes. Familias enteras, grupos de amigos y aficionados de distintas edades llegaron con camisetas, banderas y cánticos para acompañar al equipo nacional.

Según las autoridades aeroportuarias y migratorias, la jornada representa uno de los mayores desafíos operativos de los últimos meses debido a la cantidad de pasajeros que debían ser procesados en pocas horas.

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Más de mil pasajeros en una sola noche

El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó que los dos vuelos chárter programados para la noche concentran los grupos más numerosos de aficionados que viajarán al Mundial.

Indicó que durante la noche y la madrugada se prevé el procesamiento de más de mil pasajeros, una cifra poco habitual para el aeropuerto en un lapso tan corto.

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“Estamos coordinando con la Dinac para que estas acciones no representen ningún retraso en los vuelos y que sea lo más cómodo posible”, señaló.

Kronawetter agregó que desde inicios de esta semana ya se observa un importante flujo de paraguayos rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, precisó que la diferencia radica en que la mayoría utilizó vuelos regulares con escalas, mientras que los servicios especiales de este miércoles parten de manera directa.

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Entre 4.000 y 4.500 paraguayos ya viajaron

De acuerdo con las estimaciones manejadas por Migraciones y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), entre 4.000 y 4.500 personas ya salieron del país en los últimos días para asistir al Mundial.

Las autoridades consideran que la cifra podría seguir creciendo conforme avance la participación de Paraguay en el torneo.

“Seguramente va a ir multiplicándose y, a medida que vaya avanzando nuestra selección en el Mundial, irá aumentando”, sostuvo Kronawetter.

No obstante, admitió que el principal reto logístico estaba concentrado en la noche de este miércoles, cuando debían embarcar cerca de mil personas entre vuelos directos y otros servicios programados para la madrugada.

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Vuelos directos a Los Ángeles en 12 horas

Por su parte, el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar, afirmó que el movimiento registrado ya estaba previsto dentro del operativo especial diseñado para el Mundial.

Detalló que los dos vuelos chárter trasladarán aproximadamente a 600 aficionados de manera directa hasta Los Ángeles, uno de los principales puntos de ingreso de los paraguayos que asistirán al torneo.

Según explicó, el trayecto demandará alrededor de 12 horas de vuelo sin escalas.

“Estamos disfrutando también en el aeropuerto esta fiebre admirable de pasión. La gente está viajando para alentar a nuestra Albirroja”, expresó.

Aguilar recordó además que desde hace semanas numerosos pasajeros ya parten en vuelos comerciales hacia Estados Unidos utilizando conexiones de distintas aerolíneas que operan en el país.

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Sueños mundialistas y confianza en la Albirroja

Entre abrazos, fotografías y despedidas, los hinchas compartieron la emoción de cumplir un anhelo largamente esperado.

“Piel de gallina, súper emocionado. Nos vamos con toda la familia”, comentó uno de los aficionados antes de embarcar.

Otro seguidor destacó que el viaje representa una meta personal. “Estoy haciendo realidad el sueño de mi infancia de poder ir al Mundial”, expresó.

El optimismo también marcó la previa entre los viajeros. “Los tres partidos voy a ver. Esperemos quedarnos hasta la final, tenemos un buen plantel”, afirmó un hincha, reflejando la ilusión que acompaña a miles de paraguayos que cruzan el continente con la esperanza de ver a la Albirroja protagonizar una histórica campaña mundialista.