¡Atención! Cuatro departamentos en zona de tormentas para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió esta tarde, a las 17:43, una alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento.

Según el reporte, los núcleos de tormenta persisten sobre el este de la región Oriental, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta del día y las primeras horas de la noche.

Hasta ahora, los departamentos afectados son el este de Guairá, este de Caaguazú, este de Caazapá y Alto Paraná, aunque no se descarta que otras zonas se sumen a la lista.

Llega el aire frío

La meteoróloga Celia Sanguinetti informó que una masa de aire frío y estable ingresará al territorio nacional, y provocará una disminución progresiva de la nubosidad, primero en el sur y centro de la región Oriental y Occidental.

El frente frío provocará un cambio significativo en las temperaturas. Para este viernes se esperan mínimas de entre 10 y 14 °C, y máximas que oscilarán entre 16 y 22 °C. El sábado 9, las mínimas bajarán a entre 5 y 8 °C, mientras que las máximas no superarán los 20 °C en todo el país.